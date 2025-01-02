sETH 价格 (SETH)
今天 sETH (SETH) 的实时价格为 3,354.77 USD。目前其市值为 $ 2.01M USD。SETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
sETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 36.73K USD
- sETH 当天价格变化为 +4.12%
- 其循环供应量为 11.58K USD
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今天内，sETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +132.82。
在过去30天内，sETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -233.6681174250。
在过去60天内，sETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,223.6835568610。
在过去90天内，sETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +989.5178189967974。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +132.82
|+4.12%
|30天
|$ -233.6681174250
|-6.96%
|60天
|$ +1,223.6835568610
|+36.48%
|90天
|$ +989.5178189967974
|+41.84%
sETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.25%
+4.12%
+1.90%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Synth sETH by Synthetix Tracks the price of Ether through price feeds supplied by an oracle.
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|1 SETH 兑换 AUD
A$5,401.1797
|1 SETH 兑换 GBP
￡2,683.816
|1 SETH 兑换 EUR
€3,220.5792
|1 SETH 兑换 USD
$3,354.77
|1 SETH 兑换 MYR
RM14,995.8219
|1 SETH 兑换 TRY
₺118,456.9287
|1 SETH 兑换 JPY
¥526,631.7946
|1 SETH 兑换 RUB
₽374,023.3073
|1 SETH 兑换 INR
₹287,671.5275
|1 SETH 兑换 IDR
Rp54,109,185.9731
|1 SETH 兑换 PHP
₱194,274.7307
|1 SETH 兑换 EGP
￡E.170,288.1252
|1 SETH 兑换 BRL
R$20,866.6694
|1 SETH 兑换 CAD
C$4,830.8688
|1 SETH 兑换 BDT
৳400,895.015
|1 SETH 兑换 NGN
₦5,185,098.9643
|1 SETH 兑换 UAH
₴141,269.3647
|1 SETH 兑换 VES
Bs171,093.27
|1 SETH 兑换 PKR
Rs934,974.399
|1 SETH 兑换 KZT
₸1,761,019.4161
|1 SETH 兑换 THB
฿114,900.8725
|1 SETH 兑换 TWD
NT$110,338.3853
|1 SETH 兑换 CHF
Fr3,019.293
|1 SETH 兑换 HKD
HK$26,066.5629
|1 SETH 兑换 MAD
.د.م33,916.7247