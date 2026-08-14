Seraph 今日价格

Seraph (SERAPH) 今日实时价格为 $ 0.00346559，过去 24 小时内变化了 2.11%。当前 SERAPH 兑 USD 的汇率为 $ 0.00346559 每 SERAPH。

Seraph 目前市值在 $ 1,103,933 排名第 #-，流通供应量为 318.54M SERAPH。过去 24 小时内，SERAPH 的交易价格在 $ 0.00342764（低点）和 $ 0.00354502（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.69817，而历史最低价为 $ 0.00331061。

短期表现方面，SERAPH 在过去一小时内波动了 +0.08%，过去7 天内波动了 -2.93%。过去一天，总交易量达到 $ 170.64K。

Seraph（SERAPH）市场信息

市值 $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 成交量（24H） $ 170.64K$ 170.64K $ 170.64K 完全稀释市值 $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M 流通量 318.54M 318.54M 318.54M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Seraph 的当前市值为 $ 1.10M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 170.64K。SERAPH 的流通量为 318.54M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.47M。