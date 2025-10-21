SLIMEX 当前实时价格为 0.01267 USD。跟踪 SLX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SLX 价格趋势。SLIMEX 当前实时价格为 0.01267 USD。跟踪 SLX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SLX 价格趋势。

SLIMEX 图标

SLIMEX实时价格 (SLX)

1 SLX 兑换为 USD 的实时价格：

$0.01256
+1.94%1D
USD
SLIMEX (SLX) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 12:04:52 (UTC+8)

SLIMEX（SLX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.01083
24H最低价
$ 0.01405
24H最高价

$ 0.01083
$ 0.01405
$ 0.0201275829066775
$ 0.005582250839159196
-1.10%

+1.94%

+62.85%

+62.85%

SLIMEX（SLX）当前实时价格为 $ 0.01267。过去 24 小时内，SLX 的交易价格在 $ 0.01083$ 0.01405 之间波动，市场活跃度显著。SLX 的历史最高价为 $ 0.0201275829066775，历史最低价为 $ 0.005582250839159196

从短期表现来看，SLX 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.10%，过去 24 小时内变动为 +1.94%，过去 7 天内累计变动为 +62.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SLIMEX（SLX）市场信息

No.838

$ 21.96M
$ 1.09M
$ 126.70M
1.73B
10,000,000,000
10,000,000,000
17.33%

BSC

SLIMEX 的当前市值为 $ 21.96M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.09M。SLX 的流通量为 1.73B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 126.70M

SLIMEX（SLX）价格历史 USD

跟踪 SLIMEX 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000239+1.94%
30天$ +0.00267+26.70%
60天$ +0.00267+26.70%
90天$ +0.00267+26.70%
SLIMEX 今日价格变化

今天，SLX 记录了 $ +0.000239 (+1.94%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

SLIMEX 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00267 (+26.70%)，显示了该代币在短期内的表现。

SLIMEX 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SLX 的变化为 $ +0.00267 (+26.70%)，从而更广泛地了解其表现。

SLIMEX 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.00267 (+26.70%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 SLIMEX（SLX）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 SLIMEX 价格历史页面

什么是SLIMEX (SLX)

“小史莱姆，大影响——每一次挖掘都解锁下一步。” SLIMEX 是一个由 $SLX 驱动的互动式 Web3 游戏生态系统，其起源于热门放置类角色扮演游戏《史莱姆矿工》，并通过史莱姆 IP 拓展至游戏和服务领域。它将 Web2 规模的可访问性与 Web3 所有权相结合，提供季节性游戏、NFT 集成和可扩展的奖励。SLIMEX 拥有超过 2200 万用户和超过 15 万日均玩家，正在构建一个游戏、创作者和互动经济蓬勃发展的下一代网络。

SLIMEX在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 SLIMEX 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 SLX 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 SLIMEX 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 SLIMEX 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

SLIMEX 价格预测 (USD)

SLIMEX（SLX）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 SLIMEX（SLX）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 SLIMEX 的长期和短期价格预测。

现在就查看 SLIMEX 价格预测

SLIMEX（SLX）代币经济

了解 SLIMEX（SLX）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SLX 代币的完整经济学

如何购买SLIMEX (SLX)

正在寻找如何购买 SLIMEX？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买SLIMEX。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

SLX 兑换为当地货币

1 SLIMEX（SLX） to VND
333.41105
1 SLIMEX（SLX） to AUD
A$0.0193851
1 SLIMEX（SLX） to GBP
0.0095025
1 SLIMEX（SLX） to EUR
0.0107695
1 SLIMEX（SLX） to USD
$0.01267
1 SLIMEX（SLX） to MYR
RM0.0533407
1 SLIMEX（SLX） to TRY
0.53214
1 SLIMEX（SLX） to JPY
¥1.92584
1 SLIMEX（SLX） to ARS
ARS$18.7703516
1 SLIMEX（SLX） to RUB
1.0223423
1 SLIMEX（SLX） to INR
1.1140731
1 SLIMEX（SLX） to IDR
Rp211.1665822
1 SLIMEX（SLX） to PHP
0.7438557
1 SLIMEX（SLX） to EGP
￡E.0.6016983
1 SLIMEX（SLX） to BRL
R$0.0682913
1 SLIMEX（SLX） to CAD
C$0.0176113
1 SLIMEX（SLX） to BDT
1.5501745
1 SLIMEX（SLX） to NGN
18.4962995
1 SLIMEX（SLX） to COP
$49.1084132
1 SLIMEX（SLX） to ZAR
R.0.217924
1 SLIMEX（SLX） to UAH
0.5320133
1 SLIMEX（SLX） to TZS
T.Sh.31.2838771
1 SLIMEX（SLX） to VES
Bs2.68604
1 SLIMEX（SLX） to CLP
$11.93514
1 SLIMEX（SLX） to PKR
Rs3.5840896
1 SLIMEX（SLX） to KZT
6.8117721
1 SLIMEX（SLX） to THB
฿0.4139289
1 SLIMEX（SLX） to TWD
NT$0.3896025
1 SLIMEX（SLX） to AED
د.إ0.0464989
1 SLIMEX（SLX） to CHF
Fr0.0100093
1 SLIMEX（SLX） to HKD
HK$0.0983192
1 SLIMEX（SLX） to AMD
֏4.8395599
1 SLIMEX（SLX） to MAD
.د.م0.1166907
1 SLIMEX（SLX） to MXN
$0.2333814
1 SLIMEX（SLX） to SAR
ريال0.0473858
1 SLIMEX（SLX） to ETB
Br1.9366095
1 SLIMEX（SLX） to KES
KSh1.6320227
1 SLIMEX（SLX） to JOD
د.أ0.00898303
1 SLIMEX（SLX） to PLN
0.0462455
1 SLIMEX（SLX） to RON
лв0.0552412
1 SLIMEX（SLX） to SEK
kr0.1188446
1 SLIMEX（SLX） to BGN
лв0.0212856
1 SLIMEX（SLX） to HUF
Ft4.2487578
1 SLIMEX（SLX） to CZK
0.264803
1 SLIMEX（SLX） to KWD
د.ك0.00387702
1 SLIMEX（SLX） to ILS
0.0415576
1 SLIMEX（SLX） to BOB
Bs0.0872963
1 SLIMEX（SLX） to AZN
0.021539
1 SLIMEX（SLX） to TJS
SM0.1179577
1 SLIMEX（SLX） to GEL
0.0343357
1 SLIMEX（SLX） to AOA
Kz11.5919097
1 SLIMEX（SLX） to BHD
.د.ب0.00476392
1 SLIMEX（SLX） to BMD
$0.01267
1 SLIMEX（SLX） to DKK
kr0.0813414
1 SLIMEX（SLX） to HNL
L0.3323341
1 SLIMEX（SLX） to MUR
0.5767384
1 SLIMEX（SLX） to NAD
$0.2194444
1 SLIMEX（SLX） to NOK
kr0.1267
1 SLIMEX（SLX） to NZD
$0.0219191
1 SLIMEX（SLX） to PAB
B/.0.01267
1 SLIMEX（SLX） to PGK
K0.0539742
1 SLIMEX（SLX） to QAR
ر.ق0.0461188
1 SLIMEX（SLX） to RSD
дин.1.2772627
1 SLIMEX（SLX） to UZS
soʻm152.6505673
1 SLIMEX（SLX） to ALL
L1.0527503
1 SLIMEX（SLX） to ANG
ƒ0.0226793
1 SLIMEX（SLX） to AWG
ƒ0.0226793
1 SLIMEX（SLX） to BBD
$0.02534
1 SLIMEX（SLX） to BAM
KM0.0212856
1 SLIMEX（SLX） to BIF
Fr37.26247
1 SLIMEX（SLX） to BND
$0.0163443
1 SLIMEX（SLX） to BSD
$0.01267
1 SLIMEX（SLX） to JMD
$2.0287204
1 SLIMEX（SLX） to KHR
50.8834802
1 SLIMEX（SLX） to KMF
Fr5.37208
1 SLIMEX（SLX） to LAK
275.4347771
1 SLIMEX（SLX） to LKR
රු3.8416707
1 SLIMEX（SLX） to MDL
L0.2165303
1 SLIMEX（SLX） to MGA
Ar57.072015
1 SLIMEX（SLX） to MOP
P0.1012333
1 SLIMEX（SLX） to MVR
0.193851
1 SLIMEX（SLX） to MWK
MK21.920367
1 SLIMEX（SLX） to MZN
MT0.809613
1 SLIMEX（SLX） to NPR
रु1.7762073
1 SLIMEX（SLX） to PYG
89.22214
1 SLIMEX（SLX） to RWF
Fr18.35883
1 SLIMEX（SLX） to SBD
$0.1044008
1 SLIMEX（SLX） to SCR
0.1756062
1 SLIMEX（SLX） to SRD
$0.5033791
1 SLIMEX（SLX） to SVC
$0.1106091
1 SLIMEX（SLX） to SZL
L0.2194444
1 SLIMEX（SLX） to TMT
m0.0444717
1 SLIMEX（SLX） to TND
د.ت0.03717378
1 SLIMEX（SLX） to TTD
$0.0857759
1 SLIMEX（SLX） to UGX
Sh43.99024
1 SLIMEX（SLX） to XAF
Fr7.14588
1 SLIMEX（SLX） to XCD
$0.034209
1 SLIMEX（SLX） to XOF
Fr7.14588
1 SLIMEX（SLX） to XPF
Fr1.29234
1 SLIMEX（SLX） to BWP
P0.1805475
1 SLIMEX（SLX） to BZD
$0.02534
1 SLIMEX（SLX） to CVE
$1.2012427
1 SLIMEX（SLX） to DJF
Fr2.24259
1 SLIMEX（SLX） to DOP
$0.8104999
1 SLIMEX（SLX） to DZD
د.ج1.6488738
1 SLIMEX（SLX） to FJD
$0.0287609
1 SLIMEX（SLX） to GNF
Fr110.16565
1 SLIMEX（SLX） to GTQ
Q0.0967988
1 SLIMEX（SLX） to GYD
$2.6466363
1 SLIMEX（SLX） to ISK
kr1.55841

SLIMEX资源

要更深入地了解 SLIMEX，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方SLIMEX网站
区块查询

人们还问：关于SLIMEX的其他问题

SLIMEX（SLX）今日价格是多少？
SLX 实时价格为 0.01267 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SLX 兑 USD 的价格是多少？
当前 SLX 兑 USD 的价格为 $ 0.01267。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
SLIMEX 的市值是多少？
SLX 的市值为 $ 21.96M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SLX 的流通供应量是多少？
SLX 的流通供应量为 1.73B USD
SLX 的历史最高价（ATH）是多少？
SLX 的历史最高价是 0.0201275829066775 USD
SLX 的历史最低价（ATL）是多少？
SLX 的历史最低价是 0.005582250839159196 USD
SLX 的交易量是多少？
SLX 的 24 小时实时交易量为 $ 1.09M USD
SLX 今年会涨吗？
SLX 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SLX 价格预测 获取更深入的分析。
SLIMEX（SLX）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

