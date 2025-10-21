SLIMEX（SLX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.01083 24H最高价 $ 0.01405 历史最高 $ 0.0201275829066775 最低价 $ 0.005582250839159196 涨跌幅（1H） -1.10% 涨跌幅（1D） +1.94% 漲跌幅（7D） +62.85%

SLIMEX（SLX）当前实时价格为 $ 0.01267。过去 24 小时内，SLX 的交易价格在 $ 0.01083 至 $ 0.01405 之间波动，市场活跃度显著。SLX 的历史最高价为 $ 0.0201275829066775，历史最低价为 $ 0.005582250839159196。

从短期表现来看，SLX 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.10%，过去 24 小时内变动为 +1.94%，过去 7 天内累计变动为 +62.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SLIMEX（SLX）市场信息

排名 No.838 市值 $ 21.96M$ 21.96M $ 21.96M 成交量（24H） $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M 完全稀释市值 $ 126.70M$ 126.70M $ 126.70M 流通量 1.73B 1.73B 1.73B 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 17.33% 所属公链 BSC

SLIMEX 的当前市值为 $ 21.96M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.09M。SLX 的流通量为 1.73B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 126.70M。