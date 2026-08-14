Pongo 今日价格

Pongo (PONGO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.54%。当前 PONGO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PONGO。

Pongo 目前市值在 $ 42,603 排名第 #-，流通供应量为 1.01T PONGO。过去 24 小时内，PONGO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PONGO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -4.06%。过去一天，总交易量达到 --。

Pongo（PONGO）市场信息

市值 $ 42.60K$ 42.60K $ 42.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 42.60K$ 42.60K $ 42.60K 流通量 1.01T 1.01T 1.01T 总供应量 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0

Pongo 的当前市值为 $ 42.60K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PONGO 的流通量为 1.01T，总供应量是 1010101010101.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.60K。