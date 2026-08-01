GameStop (GME) 今日价格

GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) 今日实时价格为 $ 0.00001637，过去 24 小时内变化了 12.83%。当前 GMEROBINHOOD 兑 USD 的汇率为 $ 0.00001637 每 GMEROBINHOOD。

GameStop (GME) 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- GMEROBINHOOD。过去 24 小时内，GMEROBINHOOD 的交易价格在 $ 0.00001547（低点）和 $ 0.00002213（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，GMEROBINHOOD 在过去一小时内波动了 -2.16%，过去7 天内波动了 -45.33%。过去一天，总交易量达到 $ 71.51K。

GameStop (GME)（GMEROBINHOOD）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 71.51K$ 71.51K $ 71.51K 完全稀释市值 $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M 流通量 ---- -- 总供应量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 所属公链 ROBINHOOD

GameStop (GME) 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 71.51K。GMEROBINHOOD 的流通量为 --，总供应量是 100000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.64M。