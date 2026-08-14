Sherwood Protocol 今日价格

Sherwood Protocol (WOOD) 今日实时价格为 $ 0.007173，过去 24 小时内变化了 10.45%。当前 WOOD 兑 USD 的汇率为 $ 0.007173 每 WOOD。

Sherwood Protocol 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- WOOD。过去 24 小时内，WOOD 的交易价格在 $ 0.006256（低点）和 $ 0.007505（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，WOOD 在过去一小时内波动了 -0.52%，过去7 天内波动了 +92.04%。过去一天，总交易量达到 $ 57.98K。

Sherwood Protocol（WOOD）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 57.98K$ 57.98K $ 57.98K 完全稀释市值 $ 7.17M$ 7.17M $ 7.17M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ROBINHOOD

Sherwood Protocol 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.98K。WOOD 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.17M。