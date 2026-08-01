AIXDROP 今日价格

AIXDROP (AIXDROP) 今日实时价格为 $ 0.00018478，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 AIXDROP 兑 USD 的汇率为 $ 0.00018478 每 AIXDROP。

AIXDROP 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- AIXDROP。过去 24 小时内，AIXDROP 的交易价格在 $ 0.00017887（低点）和 $ 0.00019394（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，AIXDROP 在过去一小时内波动了 -1.18%，过去7 天内波动了 -36.68%。过去一天，总交易量达到 $ 374.85K。

AIXDROP（AIXDROP）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 374.85K$ 374.85K $ 374.85K 完全稀释市值 $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 SOL

AIXDROP 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 374.85K。AIXDROP 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.85M。