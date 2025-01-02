Persistence One 价格 (XPRT)
今天 Persistence One (XPRT) 的实时价格为 0.129418 USD。目前其市值为 $ 28.51M USD。XPRT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Persistence One 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 302.83K USD
- Persistence One 当天价格变化为 +2.90%
- 其循环供应量为 219.48M USD
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今天内，Persistence One 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00364953。
在过去30天内，Persistence One 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0418994398。
在过去60天内，Persistence One 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0310588187。
在过去90天内，Persistence One 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0664245781762699。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00364953
|+2.90%
|30天
|$ -0.0418994398
|-32.37%
|60天
|$ -0.0310588187
|-23.99%
|90天
|$ -0.0664245781762699
|-33.91%
Persistence One 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.28%
+2.90%
-14.86%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Persistence One is building the BTCFi Liquidity Hub, enabling fast, near zero-slippage swaps for XPRT, BTC-variants, and BTCFi tokens on the Persistence DEX App. BTCFi’s rapid growth has created multiple BTC-related assets, making fragmentation a significant challenge. Persistence One will provide a single comprehensive liquidity hub, simplifying value transfer and enhancing interoperability across the entire Bitcoin ecosystem. Trade Now - https://app.persistence.one
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|1 XPRT 兑换 AUD
A$0.2070688
|1 XPRT 兑换 GBP
￡0.1035344
|1 XPRT 兑换 EUR
€0.12424128
|1 XPRT 兑换 USD
$0.129418
|1 XPRT 兑换 MYR
RM0.57849846
|1 XPRT 兑换 TRY
₺4.56974958
|1 XPRT 兑换 JPY
¥20.3315678
|1 XPRT 兑换 RUB
₽14.55823082
|1 XPRT 兑换 INR
₹11.0975935
|1 XPRT 兑换 IDR
Rp2,087.38680454
|1 XPRT 兑换 PHP
₱7.49459638
|1 XPRT 兑换 EGP
￡E.6.57055186
|1 XPRT 兑换 BRL
R$0.80497996
|1 XPRT 兑换 CAD
C$0.18636192
|1 XPRT 兑换 BDT
৳15.465451
|1 XPRT 兑换 NGN
₦200.02716662
|1 XPRT 兑换 UAH
₴5.44979198
|1 XPRT 兑换 VES
Bs6.600318
|1 XPRT 兑换 PKR
Rs36.0687966
|1 XPRT 兑换 KZT
₸67.93539074
|1 XPRT 兑换 THB
฿4.43386068
|1 XPRT 兑换 TWD
NT$4.25526384
|1 XPRT 兑换 CHF
Fr0.1164762
|1 XPRT 兑换 HKD
HK$1.00557786
|1 XPRT 兑换 MAD
.د.م1.30841598