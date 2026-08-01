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Cysic 当前实时价格为 1.1272 USD。CYS 市值为 181,253,760 USD。追踪Malaysia的 CYS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Cysic 当前实时价格为 1.1272 USD。CYS 市值为 181,253,760 USD。追踪Malaysia的 CYS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Cysic实时价格 (CYS)

1 CYS 兑换为 USD 的实时价格：

$1.1259
$1.1259$1.1259
-8.99%1D
USD
Cysic (CYS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:22:59 (UTC+8)

Cysic 今日价格

Cysic (CYS) 今日实时价格为 $ 1.1272，过去 24 小时内变化了 8.99%。当前 CYS 兑 USD 的汇率为 $ 1.1272 每 CYS。

Cysic 目前市值在 $ 181.25M 排名第 #286，流通供应量为 160.80M CYS。过去 24 小时内，CYS 的交易价格在 $ 1.1058（低点）和 $ 1.7（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.761672694849436，而历史最低价为 $ 0.12504761835998215

短期表现方面，CYS 在过去一小时内波动了 -3.55%，过去7 天内波动了 +36.18%。过去一天，总交易量达到 $ 1.46M

Cysic（CYS）市场信息

No.286

$ 181.25M
$ 181.25M$ 181.25M

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 1.13B
$ 1.13B$ 1.13B

160.80M
160.80M 160.80M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.08%

BSC

Cysic 的当前市值为 $ 181.25M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.46M。CYS 的流通量为 160.80M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.13B

Cysic 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 1.1058
$ 1.1058$ 1.1058
24H最低价
$ 1.7
$ 1.7$ 1.7
24H最高价

$ 1.1058
$ 1.1058$ 1.1058

$ 1.7
$ 1.7$ 1.7

$ 0.761672694849436
$ 0.761672694849436$ 0.761672694849436

$ 0.12504761835998215
$ 0.12504761835998215$ 0.12504761835998215

-3.55%

-8.99%

+36.18%

+36.18%

Cysic（CYS）价格历史 USD

跟踪 Cysic 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.111217-8.99%
30天$ +0.8209+268.00%
60天$ +0.66+141.26%
90天$ +0.6163+120.63%
Cysic 今日价格变化

今天，CYS 记录了 $ -0.111217 (-8.99%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Cysic 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.8209 (+268.00%)，显示了该代币在短期内的表现。

Cysic 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，CYS 的变化为 $ +0.66 (+141.26%)，从而更广泛地了解其表现。

Cysic 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.6163 (+120.63%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Cysic（CYS）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Cysic 价格历史页面

Cysic 分析

本分析利用人工智能模型评估 Cysic 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Cysic 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 CYS 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。
EMA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。

CYS_USDT在4h周期运行于1.6155价位。价格位于S1枢纽点1.6071上方，处于中枢1.6535下方区间。多空双方在此狭窄通道内博弈，结构呈现震荡整理特征。当前价位距离上方中枢阻力位约2.3%，距离下方S1支撑位仅0.5%。市场未突破关键枢纽节点，趋势方向暂不明确。 MACD指标录得金叉信号，短期买盘动能有所积聚。RSI处于中性区域，表明市场缺乏单边推动力。KDJ与StochRSI数值显示快慢线存在分层现象，动能分布较为分散。布林带收口状态暗示波动率正在压缩，变盘节点临近。均线组暂无明确指向，EMA与MA均未形成有效发散。整体动能处于蓄势阶段，多空力量暂时平衡。 近端关键支撑位于1.6071，跌破将测试1.5464（S2）。近端关键压力位于1.6535（中枢），突破后看向1.7142（R1）。交易者需观察价格在1.6071-1.6535区间的突破方向。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Cysic 的价格？

Cysic (CYS) 的价格受多个关键因素的影响：

1. 市场情绪及投资者对该项目的信心
2. 交易所的交易量与流动性
3. 整体加密货币市场的走势以及与比特币的相关性
4. 技术进展与路线图的推进情况
5. 合作伙伴公告及生态系统的成长
6. 代币供应动态与代币经济模型
7. 影响加密货币市场的监管消息
8. 社区参与度及社交媒体上的热度

为什么人们想知道 Cysic 今天的价格？

人们希望了解Cysic（CYS）今天的行情，主要有以下几个关键原因：做出明智的交易决策、追踪投资组合的表现、把握入市或离市的时机、评估投资收益与亏损，以及及时掌握市场波动情况，从而有效管理风险。

Cysic 的价格预测

Cysic（CYS）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，CYS 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Cysic (CYS) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Cysic 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Cysic 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Cysic 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 CYS 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Cysic

准备好开始使用 Cysic 了吗？在 MEXC 购买 CYS 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Cysic 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Cysic (CYS) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Cysic 将立即存入您的钱包。
Cysic (CYS) 购买教程

Cysic 能做什么？

拥有 Cysic 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Cysic (CYS) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Cysic (CYS)

Cysic 正在构建 ComputeFi 基础设施，将计算资源转化为可验证的、代币化的链上资产。通过整合硬件加速、零知识证明系统和代币化可验证计算市场，Cysic 将全球计算能力转化为任何人都可以贡献和利用的开放资源。

Cysic资源

要更深入地了解 Cysic，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Cysic网站
区块查询

类别 :

Base EcosystemBase NativeBinance Alpha Spotlight

人们还问：关于Cysic的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:22:59 (UTC+8)

Cysic（CYS）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
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02-01 01:12:00行业动态
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01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Cysic 的更多信息

CYSUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 CYS。在 MEXC 上探索 CYSUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Cysic (CYS) 市场

探索现货和合约市场，查看 Cysic 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
CYS/USDT
$1.1179
$1.1179$1.1179
-10.11%
1.09M (USDT)

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$0.28372$0.28372

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$0.15558$0.15558

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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