Cysic 今日价格

Cysic (CYS) 今日实时价格为 $ 1.1272，过去 24 小时内变化了 8.99%。当前 CYS 兑 USD 的汇率为 $ 1.1272 每 CYS。

Cysic 目前市值在 $ 181.25M 排名第 #286，流通供应量为 160.80M CYS。过去 24 小时内，CYS 的交易价格在 $ 1.1058（低点）和 $ 1.7（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.761672694849436，而历史最低价为 $ 0.12504761835998215。

短期表现方面，CYS 在过去一小时内波动了 -3.55%，过去7 天内波动了 +36.18%。过去一天，总交易量达到 $ 1.46M。

Cysic（CYS）市场信息

排名 No.286 市值 $ 181.25M$ 181.25M $ 181.25M 成交量（24H） $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M 完全稀释市值 $ 1.13B$ 1.13B $ 1.13B 流通量 160.80M 160.80M 160.80M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 16.08% 所属公链 BSC

Cysic 的当前市值为 $ 181.25M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.46M。CYS 的流通量为 160.80M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.13B。