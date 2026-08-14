Pell Network Token 今日价格

Pell Network Token (PELL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.25%。当前 PELL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PELL。

Pell Network Token 目前市值在 $ 55,759 排名第 #-，流通供应量为 336.00M PELL。过去 24 小时内，PELL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02488985，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PELL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.10%。过去一天，总交易量达到 $ 16.59。

Pell Network Token（PELL）市场信息

市值 $ 55.76K$ 55.76K $ 55.76K 成交量（24H） $ 16.59$ 16.59 $ 16.59 完全稀释市值 $ 348.49K$ 348.49K $ 348.49K 流通量 336.00M 336.00M 336.00M 总供应量 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Pell Network Token 的当前市值为 $ 55.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 16.59。PELL 的流通量为 336.00M，总供应量是 2100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 348.49K。