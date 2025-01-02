Netswap 价格 (NETT)
今天 Netswap (NETT) 的实时价格为 0.138819 USD。目前其市值为 $ 1.44M USD。NETT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Netswap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 15.29K USD
- Netswap 当天价格变化为 -5.44%
- 其循环供应量为 10.34M USD
在获取 MEXC 上从 NETT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 NETT 价格信息的首选平台。
今天内，Netswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0079949835387787。
在过去30天内，Netswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0858336895。
在过去60天内，Netswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0479351446。
在过去90天内，Netswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03694555220583337。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0079949835387787
|-5.44%
|30天
|$ -0.0858336895
|-61.83%
|60天
|$ -0.0479351446
|-34.53%
|90天
|$ -0.03694555220583337
|-21.01%
Netswap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.26%
-5.44%
-24.73%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Netswap is the 1st Native DEX built on Metis Andromeda Layer 2 Network, benefiting from its lightspeed and low-cost transaction, security, scalability, decentralization and much more advantages.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 NETT 兑换 AUD
A$0.2221104
|1 NETT 兑换 GBP
￡0.1110552
|1 NETT 兑换 EUR
€0.13326624
|1 NETT 兑换 USD
$0.138819
|1 NETT 兑换 MYR
RM0.62052093
|1 NETT 兑换 TRY
₺4.90308708
|1 NETT 兑换 JPY
¥21.81262947
|1 NETT 兑换 RUB
₽15.33811131
|1 NETT 兑换 INR
₹11.90234106
|1 NETT 兑换 IDR
Rp2,239.01581557
|1 NETT 兑换 PHP
₱8.04039648
|1 NETT 兑换 EGP
￡E.7.04506425
|1 NETT 兑换 BRL
R$0.85928961
|1 NETT 兑换 CAD
C$0.19989936
|1 NETT 兑换 BDT
৳16.5888705
|1 NETT 兑换 NGN
₦214.88903562
|1 NETT 兑换 UAH
₴5.83872714
|1 NETT 兑换 VES
Bs7.079769
|1 NETT 兑换 PKR
Rs38.66803245
|1 NETT 兑换 KZT
₸72.87025767
|1 NETT 兑换 THB
฿4.75732713
|1 NETT 兑换 TWD
NT$4.56575691
|1 NETT 兑换 CHF
Fr0.1249371
|1 NETT 兑换 HKD
HK$1.07862363
|1 NETT 兑换 MAD
.د.م1.4020719