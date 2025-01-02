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Netswap 价格 (NETT)

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Netswap (NETT) 实时价格图表

$0.138864
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-5.40%(1D)

今天 Netswap (NETT) 的价格

今天 Netswap (NETT) 的实时价格为 0.138819 USD。目前其市值为 $ 1.44M USD。NETT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Netswap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 15.29K USD
- Netswap 当天价格变化为 -5.44%
- 其循环供应量为 10.34M USD

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Netswap (NETT) 价格表现 USD

今天内，Netswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0079949835387787
在过去30天内，Netswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0858336895
在过去60天内，Netswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0479351446
在过去90天内，Netswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03694555220583337

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0079949835387787-5.44%
30天$ -0.0858336895-61.83%
60天$ -0.0479351446-34.53%
90天$ -0.03694555220583337-21.01%

Netswap (NETT) 价格分析

Netswap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.138365
$ 0.138365$ 0.138365

$ 0.150273
$ 0.150273$ 0.150273

$ 28.25
$ 28.25$ 28.25

-0.26%

-5.44%

-24.73%

Netswap (NETT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

$ 15.29K
$ 15.29K$ 15.29K

10.34M
10.34M 10.34M

什么是Netswap (NETT)

Netswap is the 1st Native DEX built on Metis Andromeda Layer 2 Network, benefiting from its lightspeed and low-cost transaction, security, scalability, decentralization and much more advantages.

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Netswap (NETT) 资源

官网

大家还在问：关于 Netswap (NETT) 的其他问题

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NETT 兑换为当地货币

1 NETT 兑换 AUD
A$0.2221104
1 NETT 兑换 GBP
0.1110552
1 NETT 兑换 EUR
0.13326624
1 NETT 兑换 USD
$0.138819
1 NETT 兑换 MYR
RM0.62052093
1 NETT 兑换 TRY
4.90308708
1 NETT 兑换 JPY
¥21.81262947
1 NETT 兑换 RUB
15.33811131
1 NETT 兑换 INR
11.90234106
1 NETT 兑换 IDR
Rp2,239.01581557
1 NETT 兑换 PHP
8.04039648
1 NETT 兑换 EGP
￡E.7.04506425
1 NETT 兑换 BRL
R$0.85928961
1 NETT 兑换 CAD
C$0.19989936
1 NETT 兑换 BDT
16.5888705
1 NETT 兑换 NGN
214.88903562
1 NETT 兑换 UAH
5.83872714
1 NETT 兑换 VES
Bs7.079769
1 NETT 兑换 PKR
Rs38.66803245
1 NETT 兑换 KZT
72.87025767
1 NETT 兑换 THB
฿4.75732713
1 NETT 兑换 TWD
NT$4.56575691
1 NETT 兑换 CHF
Fr0.1249371
1 NETT 兑换 HKD
HK$1.07862363
1 NETT 兑换 MAD
.د.م1.4020719