Palcoin Ventures 今日价格

Palcoin Ventures (PALCOIN) 今日实时价格为 $ 0.0153，过去 24 小时内变化了 1.41%。当前 PALCOIN 兑 USD 的汇率为 $ 0.0153 每 PALCOIN。

Palcoin Ventures 目前市值在 $ 0.00 排名第 #4358，流通供应量为 0.00 PALCOIN。过去 24 小时内，PALCOIN 的交易价格在 $ 0.0126（低点）和 $ 0.02635（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 47.009661309192346，而历史最低价为 $ 0.12091621245806738。

短期表现方面，PALCOIN 在过去一小时内波动了 -3.90%，过去7 天内波动了 -31.09%。过去一天，总交易量达到 $ 4.02K。

Palcoin Ventures（PALCOIN）市场信息

排名 No.4358 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 4.02K$ 4.02K $ 4.02K 完全稀释市值 $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 250,000,000 250,000,000 250,000,000 总供应量 250,000,000 250,000,000 250,000,000 流通率 0.00% 所属公链 ETH

Palcoin Ventures 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.02K。PALCOIN 的流通量为 0.00，总供应量是 250000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.83M。