Lit Protocol 今日价格

Lit Protocol (LITKEY) 今日实时价格为 $ 0.00417427，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 LITKEY 兑 USD 的汇率为 $ 0.00417427 每 LITKEY。

Lit Protocol 目前市值在 $ 918,340 排名第 #-，流通供应量为 220.00M LITKEY。过去 24 小时内，LITKEY 的交易价格在 $ 0.00408629（低点）和 $ 0.00421032（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.213858，而历史最低价为 $ 0.00387589。

短期表现方面，LITKEY 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -0.42%。过去一天，总交易量达到 $ 287.73。

Lit Protocol（LITKEY）市场信息

市值 $ 918.34K$ 918.34K $ 918.34K 成交量（24H） $ 287.73$ 287.73 $ 287.73 完全稀释市值 $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M 流通量 220.00M 220.00M 220.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Lit Protocol 的当前市值为 $ 918.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 287.73。LITKEY 的流通量为 220.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.17M。