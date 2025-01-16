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ivault 价格 (IVT)

USD

ivault (IVT) 实时价格图表

$0.0465433
$0.0465433$0.0465433
+0.60%(1D)

今天 ivault (IVT) 的价格

今天 ivault (IVT) 的实时价格为 0.0465433 USD。目前其市值为 $ 7.54M USD。IVT 兑换 USD 的价格为实时更新。
ivault 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 204.41K USD
- ivault 当天价格变化为 +0.60%
- 其循环供应量为 162.00M USD

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ivault (IVT) 价格表现 USD

今天内，ivault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00027974
在过去30天内，ivault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，ivault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，ivault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00027974+0.60%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

ivault (IVT) 价格分析

ivault 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04603119
$ 0.04603119$ 0.04603119

$ 0.04938444
$ 0.04938444$ 0.04938444

$ 0.063788
$ 0.063788$ 0.063788

+0.86%

+0.60%

-12.95%

ivault (IVT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 7.54M
$ 7.54M$ 7.54M

$ 204.41K
$ 204.41K$ 204.41K

162.00M
162.00M 162.00M

什么是ivault (IVT)

The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.

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ivault (IVT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 ivault (IVT) 的其他问题

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IVT 兑换为当地货币

1 IVT 兑换 AUD
A$0.074934713
1 IVT 兑换 GBP
0.037700073
1 IVT 兑换 EUR
0.045147001
1 IVT 兑换 USD
$0.0465433
1 IVT 兑换 MYR
RM0.20944485
1 IVT 兑换 TRY
1.649494552
1 IVT 兑换 JPY
¥7.251911573
1 IVT 兑换 RUB
4.782324075
1 IVT 兑换 INR
4.027857182
1 IVT 兑换 IDR
Rp763.004795952
1 IVT 兑换 PHP
2.724644782
1 IVT 兑换 EGP
￡E.2.342989722
1 IVT 兑换 BRL
R$0.279725233
1 IVT 兑换 CAD
C$0.066556919
1 IVT 兑换 BDT
5.629877568
1 IVT 兑换 NGN
72.38414016
1 IVT 兑换 UAH
1.958542064
1 IVT 兑换 VES
Bs2.5133382
1 IVT 兑换 PKR
Rs12.967894246
1 IVT 兑换 KZT
24.573931534
1 IVT 兑换 THB
฿1.609932747
1 IVT 兑换 TWD
NT$1.531740003
1 IVT 兑换 CHF
Fr0.042354403
1 IVT 兑换 HKD
HK$0.362106874
1 IVT 兑换 MAD
.د.م0.468225598