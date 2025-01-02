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Impermax 价格 (IBEX)

USD

Impermax (IBEX) 实时价格图表

$0.086154
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+4.90%(1D)

今天 Impermax (IBEX) 的价格

今天 Impermax (IBEX) 的实时价格为 0.086154 USD。目前其市值为 $ 7.08M USD。IBEX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Impermax 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 574.62 USD
- Impermax 当天价格变化为 +4.99%
- 其循环供应量为 82.14M USD

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Impermax (IBEX) 价格表现 USD

今天内，Impermax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00409675
在过去30天内，Impermax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0354089838
在过去60天内，Impermax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0728757732
在过去90天内，Impermax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03251103703143209

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00409675+4.99%
30天$ +0.0354089838+41.10%
60天$ +0.0728757732+84.59%
90天$ +0.03251103703143209+60.61%

Impermax (IBEX) 价格分析

Impermax 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.081958
$ 0.081958$ 0.081958

$ 0.086294
$ 0.086294$ 0.086294

$ 0.091298
$ 0.091298$ 0.091298

-0.02%

+4.99%

+10.17%

Impermax (IBEX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 7.08M
$ 7.08M$ 7.08M

$ 574.62
$ 574.62$ 574.62

82.14M
82.14M 82.14M

什么是Impermax (IBEX)

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Impermax (IBEX) 资源

官网

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IBEX 兑换为当地货币

1 IBEX 兑换 AUD
A$0.1378464
1 IBEX 兑换 GBP
0.0689232
1 IBEX 兑换 EUR
0.08270784
1 IBEX 兑换 USD
$0.086154
1 IBEX 兑换 MYR
RM0.38510838
1 IBEX 兑换 TRY
3.04209774
1 IBEX 兑换 JPY
¥13.5391011
1 IBEX 兑换 RUB
9.60530946
1 IBEX 兑换 INR
7.38684396
1 IBEX 兑换 IDR
Rp1,389.58045062
1 IBEX 兑换 PHP
4.99003968
1 IBEX 兑换 EGP
￡E.4.37576166
1 IBEX 兑换 BRL
R$0.5470779
1 IBEX 兑换 CAD
C$0.12406176
1 IBEX 兑换 BDT
10.295403
1 IBEX 兑换 NGN
133.36466892
1 IBEX 兑换 UAH
3.62363724
1 IBEX 兑换 VES
Bs4.393854
1 IBEX 兑换 PKR
Rs23.9981967
1 IBEX 兑换 KZT
45.22481922
1 IBEX 兑换 THB
฿2.95249758
1 IBEX 兑换 TWD
NT$2.83274352
1 IBEX 兑换 CHF
Fr0.0775386
1 IBEX 兑换 HKD
HK$0.66941658
1 IBEX 兑换 MAD
.د.م0.8701554