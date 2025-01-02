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Gameswap 价格 (GSWAP)

USD

Gameswap (GSWAP) 实时价格图表

$0.224181
$0.224181$0.224181
+5.30%(1D)

今天 Gameswap (GSWAP) 的价格

今天 Gameswap (GSWAP) 的实时价格为 0.224201 USD。目前其市值为 $ 1.96M USD。GSWAP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gameswap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 615.38 USD
- Gameswap 当天价格变化为 +5.39%
- 其循环供应量为 8.76M USD

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Gameswap (GSWAP) 价格表现 USD

今天内，Gameswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01147377
在过去30天内，Gameswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004983091
在过去60天内，Gameswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0876972748
在过去90天内，Gameswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05958523962656135

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01147377+5.39%
30天$ +0.0004983091+0.22%
60天$ +0.0876972748+39.12%
90天$ -0.05958523962656135-20.99%

Gameswap (GSWAP) 价格分析

Gameswap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.212728
$ 0.212728$ 0.212728

$ 0.224359
$ 0.224359$ 0.224359

$ 8.44
$ 8.44$ 8.44

+0.22%

+5.39%

-3.27%

Gameswap (GSWAP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

$ 615.38
$ 615.38$ 615.38

8.76M
8.76M 8.76M

什么是Gameswap (GSWAP)

GameSwap is a decentralised exchange that enables millions of gamers to easily trade and cash-out in-game assets with crypto, in a neutral platform that they govern and own. Powered by DeFi and the GSWAP token.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Gameswap (GSWAP) 资源

官网

大家还在问：关于 Gameswap (GSWAP) 的其他问题

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GSWAP 兑换为当地货币

1 GSWAP 兑换 AUD
A$0.3587216
1 GSWAP 兑换 GBP
0.1793608
1 GSWAP 兑换 EUR
0.21523296
1 GSWAP 兑换 USD
$0.224201
1 GSWAP 兑换 MYR
RM1.00217847
1 GSWAP 兑换 TRY
7.91653731
1 GSWAP 兑换 JPY
¥35.21749308
1 GSWAP 兑换 RUB
24.99616949
1 GSWAP 兑换 INR
19.22299374
1 GSWAP 兑换 IDR
Rp3,616.14465503
1 GSWAP 兑换 PHP
12.97899589
1 GSWAP 兑换 EGP
￡E.11.38492678
1 GSWAP 兑换 BRL
R$1.42367635
1 GSWAP 兑换 CAD
C$0.32284944
1 GSWAP 兑换 BDT
26.7920195
1 GSWAP 兑换 NGN
347.05866398
1 GSWAP 兑换 UAH
9.42989406
1 GSWAP 兑换 VES
Bs11.434251
1 GSWAP 兑换 PKR
Rs62.45118855
1 GSWAP 兑换 KZT
117.68983093
1 GSWAP 兑换 THB
฿7.68112626
1 GSWAP 兑换 TWD
NT$7.37397089
1 GSWAP 兑换 CHF
Fr0.2017809
1 GSWAP 兑换 HKD
HK$1.74204177
1 GSWAP 兑换 MAD
.د.م2.2644301