Gameswap 价格 (GSWAP)
今天 Gameswap (GSWAP) 的实时价格为 0.224201 USD。目前其市值为 $ 1.96M USD。GSWAP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gameswap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 615.38 USD
- Gameswap 当天价格变化为 +5.39%
- 其循环供应量为 8.76M USD
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今天内，Gameswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01147377。
在过去30天内，Gameswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004983091。
在过去60天内，Gameswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0876972748。
在过去90天内，Gameswap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05958523962656135。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01147377
|+5.39%
|30天
|$ +0.0004983091
|+0.22%
|60天
|$ +0.0876972748
|+39.12%
|90天
|$ -0.05958523962656135
|-20.99%
Gameswap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.22%
+5.39%
-3.27%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
GameSwap is a decentralised exchange that enables millions of gamers to easily trade and cash-out in-game assets with crypto, in a neutral platform that they govern and own. Powered by DeFi and the GSWAP token.
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|1 GSWAP 兑换 AUD
A$0.3587216
|1 GSWAP 兑换 GBP
￡0.1793608
|1 GSWAP 兑换 EUR
€0.21523296
|1 GSWAP 兑换 USD
$0.224201
|1 GSWAP 兑换 MYR
RM1.00217847
|1 GSWAP 兑换 TRY
₺7.91653731
|1 GSWAP 兑换 JPY
¥35.21749308
|1 GSWAP 兑换 RUB
₽24.99616949
|1 GSWAP 兑换 INR
₹19.22299374
|1 GSWAP 兑换 IDR
Rp3,616.14465503
|1 GSWAP 兑换 PHP
₱12.97899589
|1 GSWAP 兑换 EGP
￡E.11.38492678
|1 GSWAP 兑换 BRL
R$1.42367635
|1 GSWAP 兑换 CAD
C$0.32284944
|1 GSWAP 兑换 BDT
৳26.7920195
|1 GSWAP 兑换 NGN
₦347.05866398
|1 GSWAP 兑换 UAH
₴9.42989406
|1 GSWAP 兑换 VES
Bs11.434251
|1 GSWAP 兑换 PKR
Rs62.45118855
|1 GSWAP 兑换 KZT
₸117.68983093
|1 GSWAP 兑换 THB
฿7.68112626
|1 GSWAP 兑换 TWD
NT$7.37397089
|1 GSWAP 兑换 CHF
Fr0.2017809
|1 GSWAP 兑换 HKD
HK$1.74204177
|1 GSWAP 兑换 MAD
.د.م2.2644301