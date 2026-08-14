febu 今日价格

febu (FEBU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 11.12%。当前 FEBU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FEBU。

febu 目前市值在 $ 404,516 排名第 #-，流通供应量为 994.18M FEBU。过去 24 小时内，FEBU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0092188，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FEBU 在过去一小时内波动了 -2.68%，过去7 天内波动了 -38.83%。过去一天，总交易量达到 $ 232.39K。

febu（FEBU）市场信息

市值 $ 404.52K$ 404.52K $ 404.52K 成交量（24H） $ 232.39K$ 232.39K $ 232.39K 完全稀释市值 $ 404.52K$ 404.52K $ 404.52K 流通量 994.18M 994.18M 994.18M 总供应量 994,180,106.391074 994,180,106.391074 994,180,106.391074

febu 的当前市值为 $ 404.52K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 232.39K。FEBU 的流通量为 994.18M，总供应量是 994180106.391074，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 404.52K。