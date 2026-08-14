emonad 今日价格

emonad (EMO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.29%。当前 EMO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EMO。

emonad 目前市值在 $ 445,819 排名第 #-，流通供应量为 1.00B EMO。过去 24 小时内，EMO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00169978，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EMO 在过去一小时内波动了 +0.53%，过去7 天内波动了 +13.48%。过去一天，总交易量达到 $ 2.52K。

emonad（EMO）市场信息

市值 $ 445.82K$ 445.82K $ 445.82K 成交量（24H） $ 2.52K$ 2.52K $ 2.52K 完全稀释市值 $ 445.82K$ 445.82K $ 445.82K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

emonad 的当前市值为 $ 445.82K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.52K。EMO 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 445.82K。