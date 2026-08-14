StonkBroker 今日价格

StonkBroker (STONKBROKER) 今日实时价格为 $ 0.0291，过去 24 小时内变化了 18.08%。当前 STONKBROKER 兑 USD 的汇率为 $ 0.0291 每 STONKBROKER。

StonkBroker 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- STONKBROKER。过去 24 小时内，STONKBROKER 的交易价格在 $ 0.022952（低点）和 $ 0.030466（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，STONKBROKER 在过去一小时内波动了 +0.35%，过去7 天内波动了 +34.92%。过去一天，总交易量达到 $ 124.61K。

StonkBroker（STONKBROKER）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 124.61K$ 124.61K $ 124.61K 完全稀释市值 $ 79.15M$ 79.15M $ 79.15M 流通量 ---- -- 总供应量 2,720,000,000 2,720,000,000 2,720,000,000 所属公链 ROBINHOOD

StonkBroker 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 124.61K。STONKBROKER 的流通量为 --，总供应量是 2720000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 79.15M。