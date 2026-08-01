Checkmate 今日价格

Checkmate (CHECK) 今日实时价格为 $ 0.013665，过去 24 小时内变化了 2.17%。当前 CHECK 兑 USD 的汇率为 $ 0.013665 每 CHECK。

Checkmate 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- CHECK。过去 24 小时内，CHECK 的交易价格在 $ 0.012966（低点）和 $ 0.015413（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，CHECK 在过去一小时内波动了 -0.31%，过去7 天内波动了 -24.08%。过去一天，总交易量达到 $ 143.67K。

Checkmate（CHECK）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 143.67K$ 143.67K $ 143.67K 完全稀释市值 $ 13.67M$ 13.67M $ 13.67M 流通量 ---- -- 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BASE

Checkmate 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 143.67K。CHECK 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.67M。