Elixir 今日价格

Elixir (ELX) 今日实时价格为 $ 0.00102378，过去 24 小时内变化了 6.72%。当前 ELX 兑 USD 的汇率为 $ 0.00102378 每 ELX。

Elixir 目前市值在 $ 449,498 排名第 #-，流通供应量为 259.27M ELX。过去 24 小时内，ELX 的交易价格在 $ 0.00101246（低点）和 $ 0.0011654（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.73515，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ELX 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -17.13%。过去一天，总交易量达到 $ 1.94K。

Elixir（ELX）市场信息

市值 $ 449.50K$ 449.50K $ 449.50K 成交量（24H） $ 1.94K$ 1.94K $ 1.94K 完全稀释市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 流通量 259.27M 259.27M 259.27M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Elixir 的当前市值为 $ 449.50K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.94K。ELX 的流通量为 259.27M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.02M。