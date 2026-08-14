brainfart 今日价格

brainfart (BRAIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.67%。当前 BRAIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BRAIN。

brainfart 目前市值在 $ 11,642.18 排名第 #-，流通供应量为 999.31M BRAIN。过去 24 小时内，BRAIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BRAIN 在过去一小时内波动了 -0.20%，过去7 天内波动了 +1.45%。过去一天，总交易量达到 --。

brainfart（BRAIN）市场信息

市值 $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K 流通量 999.31M 999.31M 999.31M 总供应量 999,305,314.595641 999,305,314.595641 999,305,314.595641

brainfart 的当前市值为 $ 11.64K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BRAIN 的流通量为 999.31M，总供应量是 999305314.595641，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.64K。