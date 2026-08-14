BEBE 今日价格

BEBE (BEBE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.58%。当前 BEBE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BEBE。

BEBE 目前市值在 $ 130,388 排名第 #-，流通供应量为 88.89T BEBE。过去 24 小时内，BEBE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BEBE 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +6.38%。过去一天，总交易量达到 --。

BEBE（BEBE）市场信息

市值 $ 130.39K$ 130.39K $ 130.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 130.39K$ 130.39K $ 130.39K 流通量 88.89T 88.89T 88.89T 总供应量 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0

BEBE 的当前市值为 $ 130.39K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BEBE 的流通量为 88.89T，总供应量是 88888888888888.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 130.39K。