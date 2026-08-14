BasedAI 今日价格

BasedAI (BASEDAI) 今日实时价格为 $ 0.01228802，过去 24 小时内变化了 10.94%。当前 BASEDAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.01228802 每 BASEDAI。

BasedAI 目前市值在 $ 438,306 排名第 #-，流通供应量为 35.67M BASEDAI。过去 24 小时内，BASEDAI 的交易价格在 $ 0.0109174（低点）和 $ 0.01406374（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 11.12，而历史最低价为 $ 0.00770439。

短期表现方面，BASEDAI 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -1.19%。过去一天，总交易量达到 $ 1.07K。

BasedAI（BASEDAI）市场信息

市值 $ 438.31K$ 438.31K $ 438.31K 成交量（24H） $ 1.07K$ 1.07K $ 1.07K 完全稀释市值 $ 438.31K$ 438.31K $ 438.31K 流通量 35.67M 35.67M 35.67M 总供应量 35,669,420.0 35,669,420.0 35,669,420.0

BasedAI 的当前市值为 $ 438.31K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.07K。BASEDAI 的流通量为 35.67M，总供应量是 35669420.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 438.31K。