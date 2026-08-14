Ampleforth Governance 今日价格

Ampleforth Governance (FORTH) 今日实时价格为 $ 0.184443，过去 24 小时内变化了 1.74%。当前 FORTH 兑 USD 的汇率为 $ 0.184443 每 FORTH。

Ampleforth Governance 目前市值在 $ 1,974,226 排名第 #-，流通供应量为 10.70M FORTH。过去 24 小时内，FORTH 的交易价格在 $ 0.173739（低点）和 $ 0.188212（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 180.47，而历史最低价为 $ 0.153377。

短期表现方面，FORTH 在过去一小时内波动了 +0.91%，过去7 天内波动了 -8.74%。过去一天，总交易量达到 $ 39.74K。

Ampleforth Governance（FORTH）市场信息

市值 $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M 成交量（24H） $ 39.74K$ 39.74K $ 39.74K 完全稀释市值 $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M 流通量 10.70M 10.70M 10.70M 总供应量 15,297,897.14455933 15,297,897.14455933 15,297,897.14455933

Ampleforth Governance 的当前市值为 $ 1.97M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 39.74K。FORTH 的流通量为 10.70M，总供应量是 15297897.14455933，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.82M。