ZenChain 今日价格

ZenChain (ZTC) 今日实时价格为 $ 0.0005423，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 ZTC 兑 USD 的汇率为 $ 0.0005423 每 ZTC。

ZenChain 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ZTC。过去 24 小时内，ZTC 的交易价格在 $ 0.0005414（低点）和 $ 0.0005446（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，ZTC 在过去一小时内波动了 -0.17%，过去7 天内波动了 +0.24%。过去一天，总交易量达到 $ 45.14K。

ZenChain（ZTC）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 45.14K$ 45.14K $ 45.14K 完全稀释市值 $ 11.39M$ 11.39M $ 11.39M 流通量 ---- -- 总供应量 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 所属公链 BSC

ZenChain 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 45.14K。ZTC 的流通量为 --，总供应量是 21000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.39M。