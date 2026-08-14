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ZenChain 当前实时价格为 0.0005423 USD。ZTC 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 ZTC 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！ZenChain 当前实时价格为 0.0005423 USD。ZTC 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 ZTC 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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ZenChain实时价格 (ZTC)

1 ZTC 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0005423
$0.0005423$0.0005423
+0.05%1D
USD
ZenChain (ZTC) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 08:21:08 (UTC+8)

ZenChain 今日价格

ZenChain (ZTC) 今日实时价格为 $ 0.0005423，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 ZTC 兑 USD 的汇率为 $ 0.0005423 每 ZTC。

ZenChain 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ZTC。过去 24 小时内，ZTC 的交易价格在 $ 0.0005414（低点）和 $ 0.0005446（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，ZTC 在过去一小时内波动了 -0.17%，过去7 天内波动了 +0.24%。过去一天，总交易量达到 $ 45.14K

ZenChain（ZTC）市场信息

--
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$ 45.14K
$ 45.14K$ 45.14K

$ 11.39M
$ 11.39M$ 11.39M

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21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

BSC

ZenChain 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 45.14K。ZTC 的流通量为 --，总供应量是 21000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.39M

ZenChain 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0005414
$ 0.0005414$ 0.0005414
24H最低价
$ 0.0005446
$ 0.0005446$ 0.0005446
24H最高价

$ 0.0005414
$ 0.0005414$ 0.0005414

$ 0.0005446
$ 0.0005446$ 0.0005446

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-0.17%

+0.05%

+0.24%

+0.24%

ZenChain（ZTC）价格历史 USD

跟踪 ZenChain 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000000271+0.05%
30天$ -0.0000061-1.12%
60天$ -0.0000005-0.10%
90天$ +0.0000176+3.35%
ZenChain 今日价格变化

今天，ZTC 记录了 $ +0.000000271 (+0.05%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

ZenChain 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0000061 (-1.12%)，显示了该代币在短期内的表现。

ZenChain 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ZTC 的变化为 $ -0.0000005 (-0.10%)，从而更广泛地了解其表现。

ZenChain 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.0000176 (+3.35%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 ZenChain（ZTC）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 ZenChain 价格历史页面

ZenChain 分析

本分析利用人工智能模型评估 ZenChain 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

ZenChain 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 ZTC 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 25% | 看跌 75%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)价格 < 下轨触及或突破下轨进入“便宜”区，波动放大。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

【市场结构】 ZTC_USDT在4h周期录得现价0.001226，位于枢纽中枢0.001274下方48个基点。价格运行于S1支撑0.00122上方6个基点，处于枢纽体系下半区间。均线系统呈现7买入0中立0卖出配置，指标一致性维持多头排列状态。 【动能状态】 MACD指标录得死叉信号，快慢线动能出现分层背离。RSI维持中性区间运行，短期动能分散特征明显。移动平均线组与振荡类指标呈现不同步状态，多空动能分布不均。 【关键价位】 上方阻力R1位于0.001329，距现价103个基点为远端参考位。下方支撑S1处于0.00122，距现价6个基点构成近端关键价位。S2支撑0.001165位于现价下方61个基点，为次级支撑参考区间。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 ZenChain 的价格？

ZenChain (ZTC) 的价格受多个关键因素的影响：

市场情绪：整体加密货币市场的走势以及投资者的信心会直接影响 ZTC 的价格。

采用与实用性：实际应用场景、合作伙伴关系以及平台的采用程度会推动需求增长。

供应动态：代币的发行分布、质押奖励机制以及销毁机制都会对流通供应量产生影响。

技术发展：协议更新、安全性能提升以及新功能的推出都会影响投资者的兴趣。

监管环境：政府政策及合规要求会波及交易量的波动。

竞争态势：与其他区块链平台相比的表现将决定其在市场中的定位。

交易量：流动性水平和交易所的上架情况会影响价格的稳定性和可及性。

为什么人们想知道 ZenChain 今天的价格？

人们希望了解ZenChain（ZTC）今天的行情，主要有以下几个关键原因：做出明智的交易决策、进行投资组合管理、把握入市或离市的时机、追踪投资表现，以及及时掌握市场波动情况，从而最大化收益或最小化损失。

ZenChain 的价格预测

ZenChain（ZTC）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，ZTC 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
ZenChain (ZTC) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，ZenChain 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ZenChain 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 ZenChain 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 ZTC 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 ZenChain

准备好开始使用 ZenChain 了吗？在 MEXC 购买 ZTC 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 ZenChain 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 ZenChain (ZTC) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，ZenChain 将立即存入您的钱包。
ZenChain (ZTC) 购买教程

ZenChain 能做什么？

拥有 ZenChain 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 ZenChain (ZTC) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是ZenChain (ZTC)

ZenChain is a blockchain network focused on enabling secure interoperability between Bitcoin and Ethereum-compatible (EVM) ecosystems.

ZenChain资源

要更深入地了解 ZenChain，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方ZenChain网站

类别 :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

人们还问：关于ZenChain的其他问题

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ZenChain（ZTC）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
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探索有关 ZenChain 的更多信息

ZTCUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 ZTC。在 MEXC 上探索 ZTCUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 ZenChain (ZTC) 市场

探索现货和合约市场，查看 ZenChain 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
ZTC/USDT
$0.0005423
$0.0005423$0.0005423
+0.05%
83.48M (USDT)

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$0.3682$0.3682

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$0.0000877
$0.0000877$0.0000877

+10.73%

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