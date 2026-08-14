Venus (XVS) 今日技术分析 Venus 分析页面提供由人工智能生成的关于 XVS 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Venus 分析的信息。 注 册

Venus (XVS) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $2.6704 -- -1.47% -3.75% -2.20%

Venus 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Venus 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 9 中立 1 买入 16 移动平均线 : 强烈买入 卖出 1 中立 0 买入 13 技术指标 : 卖出 卖出 8 中立 1 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 2.6783 2.6776 R2 2.6776 2.6772 R1 2.6773 2.677 PP 2.6766 2.6766 S1 2.6763 2.6762 S2 2.6756 2.676 S3 2.6753 2.6756

Venus 市场信号 当前净挂单量 -0.49M $6.12 M $6.61 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.00M 3日主动买入 $0.01 M 3日主动卖出 $0.01 M 7日主动买卖差额 0.00M 7日主动买入 $0.06 M 7日主动卖出 $0.06 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Venus资金流向 净流入 XVSUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.00 M 2.67 2026-08-13 -$0.01 M 2.67 2026-08-12 -$0.01 M 2.70 2026-08-11 -$0.01 M 2.71 2026-08-10 -$0.03 M 2.75 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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