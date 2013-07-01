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恒星币 (XLM) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.1594 -- -1.00% -13.56% +2.97%

恒星币 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 恒星币 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 强烈卖出 卖出 21 中立 3 买入 2 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 14 中立 0 买入 0 技术指标 : 卖出 卖出 7 中立 3 买入 2 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.15947 0.15944 R2 0.15944 0.1594 R1 0.15938 0.15938 PP 0.15935 0.15935 S1 0.15929 0.15931 S2 0.15925 0.15929 S3 0.15919 0.15925

恒星币 市场信号 当前净挂单量 -0.64M $17.62 M $18.26 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.36M 3日主动买入 $17.07 M 3日主动卖出 $16.70 M 7日主动买卖差额 0.71M 7日主动买入 $46.70 M 7日主动卖出 $46.00 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 恒星币资金流向 净流入 XLMUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.24 M 0.16 2026-08-13 -$0.42 M 0.16 2026-08-12 -$0.19 M 0.16 2026-08-11 -$0.80 M 0.16 2026-08-10 $4.06 M 0.16 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。