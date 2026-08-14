TIA (TIA) 今日技术分析 TIA 分析页面提供由人工智能生成的关于 TIA 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 TIA 分析的信息。 注 册

TIA (TIA) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.31 -- -8.45% -23.91% -26.25%

TIA 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 TIA 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 16 中立 3 买入 7 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 14 中立 0 买入 0 技术指标 : 买入 卖出 2 中立 3 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.3098 0.3097 R2 0.3097 0.3096 R1 0.3096 0.3096 PP 0.3095 0.3095 S1 0.3093 0.3093 S2 0.3092 0.3093 S3 0.309 0.3092

TIA 市场信号 当前净挂单量 -0.18M $9.83 M $10.01 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.09M 3日主动买入 $5.32 M 3日主动卖出 $5.41 M 7日主动买卖差额 0.02M 7日主动买入 $13.44 M 7日主动卖出 $13.41 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 TIA资金流向 净流入 TIAUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.06 M 0.31 2026-08-13 -$0.19 M 0.31 2026-08-12 -$0.12 M 0.31 2026-08-11 -$0.21 M 0.31 2026-08-10 -$0.22 M 0.33 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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