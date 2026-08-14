STRK (STRK) 今日技术分析
STRK 分析页面提供由人工智能生成的关于 STRK 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 STRK 分析的信息。
STRK (STRK) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.02283
|--
|-10.89%
|-21.42%
|-48.19%
STRK 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 STRK 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
中立
卖出 8
中立 14
买入 4
|移动平均线:
|中立
|卖出 5
|中立 7
|买入 2
|技术指标:
|中立
|卖出 3
|中立 7
|买入 2
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
0.0228
0.02279
R2
0.02279
0.02279
R1
0.02279
0.02279
PP
0.02278
0.02278
S1
0.02278
0.02278
S2
0.02277
0.02278
S3
0.02277
0.02277
STRK 市场信号
当前净挂单量
-1.21M
$8.56 M
$9.77 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
0.03M
3日主动买入
$0.47 M
3日主动卖出
$0.44 M
7日主动买卖差额
0.09M
7日主动买入
$2.28 M
7日主动卖出
$2.19 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
STRK资金流向
净流入STRKUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|-$0.04 M
|0.02
|2026-08-13
|-$0.05 M
|0.02
|2026-08-12
|$0.03 M
|0.02
|2026-08-11
|-$0.09 M
|0.02
|2026-08-10
|$0.14 M
|0.02
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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