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STRK (STRK) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.02283 -- -10.89% -21.42% -48.19%

STRK 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 STRK 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 8 中立 14 买入 4 移动平均线 : 中立 卖出 5 中立 7 买入 2 技术指标 : 中立 卖出 3 中立 7 买入 2 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.0228 0.02279 R2 0.02279 0.02279 R1 0.02279 0.02279 PP 0.02278 0.02278 S1 0.02278 0.02278 S2 0.02277 0.02278 S3 0.02277 0.02277

STRK 市场信号 当前净挂单量 -1.21M $8.56 M $9.77 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.03M 3日主动买入 $0.47 M 3日主动卖出 $0.44 M 7日主动买卖差额 0.09M 7日主动买入 $2.28 M 7日主动卖出 $2.19 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 STRK资金流向 净流入 STRKUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.04 M 0.02 2026-08-13 -$0.05 M 0.02 2026-08-12 $0.03 M 0.02 2026-08-11 -$0.09 M 0.02 2026-08-10 $0.14 M 0.02 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 STRK (STRK) 市场 探索现货和合约市场，查看 STRK 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 STRK / USDT $0.02283 $0.02283 $0.02283 -1.08% 6.80M (USDT) 去交易 STRK / USDC $0.02282 $0.02282 $0.02282 -1.04% 2.45M (USDT) 去交易