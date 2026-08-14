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SNX (SNX) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.1975 -- -8.02% -16.74% -38.42%

SNX 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 SNX 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 13 中立 6 买入 7 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 10 中立 4 买入 0 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 2 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.1972 0.1972 R2 0.1972 0.1971 R1 0.1971 0.1971 PP 0.1971 0.1971 S1 0.197 0.197 S2 0.197 0.197 S3 0.1969 0.197

SNX 市场信号 当前净挂单量 -0.10M $2.53 M $2.64 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.01M 3日主动买入 $0.16 M 3日主动卖出 $0.15 M 7日主动买卖差额 0.02M 7日主动买入 $0.51 M 7日主动卖出 $0.49 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 SNX资金流向 净流入 SNXUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.00 M 0.20 2026-08-13 -$0.01 M 0.20 2026-08-12 $0.02 M 0.20 2026-08-11 $0.01 M 0.20 2026-08-10 -$0.09 M 0.21 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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