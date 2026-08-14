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Raydium (RAY) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.6254 -- +2.27% -8.45% -15.76%

Raydium 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Raydium 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 强烈卖出 卖出 16 中立 7 买入 3 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 11 中立 1 买入 2 技术指标 : 中立 卖出 5 中立 6 买入 1 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.6255 0.6253 R2 0.6253 0.6251 R1 0.625 0.625 PP 0.6248 0.6248 S1 0.6245 0.6246 S2 0.6243 0.6245 S3 0.624 0.6243

Raydium 市场信号 当前净挂单量 -0.33M $3.44 M $3.77 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.01M 3日主动买入 $0.07 M 3日主动卖出 $0.06 M 7日主动买卖差额 0.00M 7日主动买入 $0.36 M 7日主动卖出 $0.35 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Raydium资金流向 净流入 RAYUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.03 M 0.63 2026-08-13 $0.01 M 0.63 2026-08-12 $0.03 M 0.63 2026-08-11 -$0.06 M 0.62 2026-08-10 -$0.03 M 0.63 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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