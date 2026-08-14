Quant (QNT) 今日技术分析 Quant 分析页面提供由人工智能生成的关于 QNT 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Quant 分析的信息。 注 册

Quant (QNT) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $58.78 -- -1.13% -9.96% -25.28%

Quant 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Quant 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 16 中立 2 买入 8 移动平均线 : 卖出 卖出 9 中立 0 买入 5 技术指标 : 卖出 卖出 7 中立 2 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 58.7233 58.7166 R2 58.7166 58.7128 R1 58.7133 58.7104 PP 58.7066 58.7066 S1 58.7033 58.7028 S2 58.6966 58.7004 S3 58.6933 58.6966

Quant 市场信号 当前净挂单量 -0.33M $5.07 M $5.40 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.02M 3日主动买入 $0.34 M 3日主动卖出 $0.32 M 7日主动买卖差额 -0.04M 7日主动买入 $1.28 M 7日主动卖出 $1.32 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Quant资金流向 净流入 QNTUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.01 M 58.98 2026-08-13 $0.03 M 57.95 2026-08-12 -$0.04 M 58.89 2026-08-11 -$0.22 M 57.01 2026-08-10 -$0.03 M 57.93 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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