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Pundi X (PUNDIX) 今日技术分析

Pundi X (PUNDIX) 今日技术分析

Pundi X 分析页面提供由人工智能生成的关于 PUNDIX 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Pundi X 分析的信息。

Pundi X (PUNDIX) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$0.07454---3.12%-9.18%-49.44%
了解更多关于 Pundi X 价格

Pundi X 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Pundi X 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

强烈卖出卖出中立买入强烈买入
买入
卖出 6
中立 1
买入 19
移动平均线:强烈买入卖出 0中立 0买入 14
技术指标:中立卖出 6中立 1买入 5
名称
经典
斐波那契
R3
0.07435
0.07435
R2
0.07435
0.07434
R1
0.07434
0.07434
PP
0.07434
0.07434
S1
0.07433
0.07433
S2
0.07433
0.07433
S3
0.07432
0.07433

Pundi X 市场信号

当前净挂单量
0.05M
$1.90 M
$1.85 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
0.00M
3日主动买入
$0.00 M
3日主动卖出
$0.00 M
7日主动买卖差额
0.00M
7日主动买入
$0.03 M
7日主动卖出
$0.03 M

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

Pundi X资金流向

净流入PUNDIXUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-14$0.00 M0.07
2026-08-13$0.00 M0.07
2026-08-12$0.00 M0.08
2026-08-11$0.00 M0.08
2026-08-10-$0.01 M0.08

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
PUNDIX/USDT
$0.07454
$0.07454$0.07454
+0.22%
718.55K (USDT)

免责声明

本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

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PUNDIX
USD
USD

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