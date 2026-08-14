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Paris Saint-Germain (PSG) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$0.4928---4.07%-6.76%-53.56%
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净流入PSGUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-14$0.00 M0.49
2026-08-13$0.00 M0.49
2026-08-12-$0.02 M0.50
2026-08-11-$0.02 M0.51
2026-08-10$0.00 M0.52

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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$0.4925$0.4925
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