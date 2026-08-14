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Orca (ORCA) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $1.0366 -- -3.85% -11.48% -29.13%

Orca 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Orca 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 9 中立 2 买入 15 移动平均线 : 买入 卖出 3 中立 0 买入 11 技术指标 : 中立 卖出 6 中立 2 买入 4 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 1.0363 1.0356 R2 1.0356 1.0352 R1 1.0353 1.035 PP 1.0346 1.0346 S1 1.0343 1.0342 S2 1.0336 1.034 S3 1.0333 1.0336

Orca 市场信号 当前净挂单量 -0.01M $1.73 M $1.73 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.01M 3日主动买入 $0.01 M 3日主动卖出 $0.00 M 7日主动买卖差额 0.01M 7日主动买入 $0.06 M 7日主动卖出 $0.05 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Orca资金流向 净流入 ORCAUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.01 M 1.03 2026-08-13 -$0.01 M 1.03 2026-08-12 $0.06 M 1.04 2026-08-11 -$0.05 M 1.04 2026-08-10 $0.00 M 1.06 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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