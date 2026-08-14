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OpenGradient 当前实时价格为 0.09093 USD。OPG 市值为 17,276,700 USD。追踪Malaysia的 OPG 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！OpenGradient 当前实时价格为 0.09093 USD。OPG 市值为 17,276,700 USD。追踪Malaysia的 OPG 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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OpenGradient实时价格 (OPG)

1 OPG 兑换为 USD 的实时价格：

$0.09093
$0.09093$0.09093
-0.57%1D
USD
OpenGradient (OPG) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 05:15:57 (UTC+8)

OpenGradient 今日价格

OpenGradient (OPG) 今日实时价格为 $ 0.09093，过去 24 小时内变化了 0.57%。当前 OPG 兑 USD 的汇率为 $ 0.09093 每 OPG。

OpenGradient 目前市值在 $ 17.28M 排名第 #400，流通供应量为 190.00M OPG。过去 24 小时内，OPG 的交易价格在 $ 0.08995（低点）和 $ 0.09388（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.48225253611762453，而历史最低价为 $ 0.13919012930515257

短期表现方面，OPG 在过去一小时内波动了 +0.38%，过去7 天内波动了 -5.36%。过去一天，总交易量达到 $ 105.90K

OpenGradient（OPG）市场信息

No.400

$ 17.28M
$ 17.28M$ 17.28M

$ 105.90K
$ 105.90K$ 105.90K

$ 90.93M
$ 90.93M$ 90.93M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

BASE

OpenGradient 的当前市值为 $ 17.28M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 105.90K。OPG 的流通量为 190.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 90.93M

OpenGradient 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.08995
$ 0.08995$ 0.08995
24H最低价
$ 0.09388
$ 0.09388$ 0.09388
24H最高价

$ 0.08995
$ 0.08995$ 0.08995

$ 0.09388
$ 0.09388$ 0.09388

$ 0.48225253611762453
$ 0.48225253611762453$ 0.48225253611762453

$ 0.13919012930515257
$ 0.13919012930515257$ 0.13919012930515257

+0.38%

-0.57%

-5.36%

-5.36%

OpenGradient（OPG）价格历史 USD

跟踪 OpenGradient 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0005213-0.57%
30天$ -0.01767-16.28%
60天$ -0.21157-69.95%
90天$ -0.17327-65.59%
OpenGradient 今日价格变化

今天，OPG 记录了 $ -0.0005213 (-0.57%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

OpenGradient 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.01767 (-16.28%)，显示了该代币在短期内的表现。

OpenGradient 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，OPG 的变化为 $ -0.21157 (-69.95%)，从而更广泛地了解其表现。

OpenGradient 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.17327 (-65.59%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 OpenGradient（OPG）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 OpenGradient 价格历史页面

OpenGradient 分析

本分析利用人工智能模型评估 OpenGradient 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

OpenGradient 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 OPG 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 60% | 看跌 40%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点S2 ≤ 现价 < S1位于 S2‑S1 间低于中枢，进入低价区。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

OPG_USDT在4h周期现价0.09111运行。价格位于S2枢纽0.0905与S1阻力0.0917之间。中枢轴心定位于0.0928。均线系统呈现多头排列。MA与EMA组均录得买入信号。MACD指标形成金叉形态。RSI处于中性区域。动能分布显示短期买盘占优。快慢指标方向存在分层。波动率维持常态水平。近端上方阻力位于0.0917。该价位距离现价0.00059。下方近端支撑位于0.0905。该价位距离现价0.00061。远端参考阻力位于中枢0.0928。远端参考支撑位于R1反向位。关键价位区间狭窄。价格波动受限明显。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 OpenGradient 的价格？

OpenGradient（OPG）的价格受以下因素影响：供需动态、整体加密货币市场情绪、比特币价格走势、交易量与流动性、技术发展与平台更新、AI/ML开发者采用率、同类项目的竞争、监管消息，以及影响风险资产的更广泛经济状况。

为什么人们想知道 OpenGradient 今天的价格？

人们希望了解OpenGradient（OPG）今日的价格，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、监控投资组合的价值、识别买入或卖出机会、追踪市场趋势、计算潜在的盈亏，以及评估该代币相对于其他加密货币的表现。

OpenGradient 的价格预测

OpenGradient（OPG）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，OPG 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
OpenGradient (OPG) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，OpenGradient 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 OpenGradient 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 OpenGradient 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 OPG 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 OpenGradient

准备好开始使用 OpenGradient 了吗？在 MEXC 购买 OPG 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 OpenGradient 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 OpenGradient (OPG) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，OpenGradient 将立即存入您的钱包。
OpenGradient (OPG) 购买教程

OpenGradient 能做什么？

拥有 OpenGradient 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 OpenGradient (OPG) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是OpenGradient (OPG)

OpenGradient 是面向开放智能的网络——一个去中心化的基础设施网络，旨在大规模地托管、执行和验证 AI 模型。该网络作为专用 AI 协处理器运行，使应用程序、区块链和智能代理能够将计算外包给由 GPU 和 TEE 节点组成的专用网络。验证者会在共识阶段对每一项计算证明（如 TEE 证明或 zkML 证明）进行验证，然后才会在链上结算，从而实现任何网络或应用都可以以无需信任的方式使用 AI。该平台托管了 2000 多个模型，处理了 200 多万次可验证推理，并生成了 50 万多个加密证明。OpenGradient 由 a16z crypto、Coinbase Ventures 和 30 多家战略投资者支持（已融资 950 万美元）。

OpenGradient资源

要更深入地了解 OpenGradient，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方OpenGradient网站
区块查询

类别 :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBinance Alpha Spotlight

人们还问：关于OpenGradient的其他问题

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OpenGradient（OPG）重要行业更新

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探索有关 OpenGradient 的更多信息

OPGUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 OPG。在 MEXC 上探索 OPGUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 OpenGradient (OPG) 市场

探索现货和合约市场，查看 OpenGradient 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
OPG/USDT
$0.09093
$0.09093$0.09093
-0.54%
1.16M (USDT)

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DAPPOS

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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