OpenGradient 今日价格

OpenGradient (OPG) 今日实时价格为 $ 0.09093，过去 24 小时内变化了 0.57%。当前 OPG 兑 USD 的汇率为 $ 0.09093 每 OPG。

OpenGradient 目前市值在 $ 17.28M 排名第 #400，流通供应量为 190.00M OPG。过去 24 小时内，OPG 的交易价格在 $ 0.08995（低点）和 $ 0.09388（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.48225253611762453，而历史最低价为 $ 0.13919012930515257。

短期表现方面，OPG 在过去一小时内波动了 +0.38%，过去7 天内波动了 -5.36%。过去一天，总交易量达到 $ 105.90K。

OpenGradient（OPG）市场信息

排名 No.400 市值 $ 17.28M$ 17.28M $ 17.28M 成交量（24H） $ 105.90K$ 105.90K $ 105.90K 完全稀释市值 $ 90.93M$ 90.93M $ 90.93M 流通量 190.00M 190.00M 190.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 19.00% 所属公链 BASE

OpenGradient 的当前市值为 $ 17.28M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 105.90K。OPG 的流通量为 190.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 90.93M。