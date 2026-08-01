Arcium 今日价格

Arcium (ARX) 今日实时价格为 $ 0,1102，过去 24 小时内变化了 0,81%。当前 ARX 兑 USD 的汇率为 $ 0,1102 每 ARX。

Arcium 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ARX。过去 24 小时内，ARX 的交易价格在 $ 0,1097（低点）和 $ 0,1164（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，ARX 在过去一小时内波动了 -0,82%，过去7 天内波动了 -25,04%。过去一天，总交易量达到 $ 109.51K。

Arcium（ARX）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 109.51K$ 109.51K $ 109.51K 完全稀释市值 $ 110,20M$ 110,20M $ 110,20M 流通量 ---- -- 总供应量 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 所属公链 SOL

Arcium 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 109.51K。ARX 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 110,20M。