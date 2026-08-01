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Arcium 当前实时价格为 0,1102 USD。ARX 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 ARX 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Arcium 当前实时价格为 0,1102 USD。ARX 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 ARX 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Arcium实时价格 (ARX)

1 ARX 兑换为 USD 的实时价格：

$0,1102
$0,1102$0,1102
-0.81%1D
USD
Arcium (ARX) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 01:04:53 (UTC+8)

Arcium 今日价格

Arcium (ARX) 今日实时价格为 $ 0,1102，过去 24 小时内变化了 0,81%。当前 ARX 兑 USD 的汇率为 $ 0,1102 每 ARX。

Arcium 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ARX。过去 24 小时内，ARX 的交易价格在 $ 0,1097（低点）和 $ 0,1164（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，ARX 在过去一小时内波动了 -0,82%，过去7 天内波动了 -25,04%。过去一天，总交易量达到 $ 109.51K

Arcium（ARX）市场信息

--
----

$ 109.51K
$ 109.51K$ 109.51K

$ 110,20M
$ 110,20M$ 110,20M

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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

SOL

Arcium 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 109.51K。ARX 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 110,20M

Arcium 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0,1097
$ 0,1097$ 0,1097
24H最低价
$ 0,1164
$ 0,1164$ 0,1164
24H最高价

$ 0,1097
$ 0,1097$ 0,1097

$ 0,1164
$ 0,1164$ 0,1164

--
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--
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-0,82%

-0,80%

-25,04%

-25,04%

Arcium（ARX）价格历史 USD

跟踪 Arcium 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0,0009-0,80%
30天$ -0,0541-32,93%
60天$ -0,0198-15,24%
90天$ -0,0198-15,24%
Arcium 今日价格变化

今天，ARX 记录了 $ -0,0009 (-0,80%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Arcium 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0,0541 (-32,93%)，显示了该代币在短期内的表现。

Arcium 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ARX 的变化为 $ -0,0198 (-15,24%)，从而更广泛地了解其表现。

Arcium 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0,0198 (-15,24%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Arcium（ARX）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Arcium 价格历史页面

Arcium 分析

本分析利用人工智能模型评估 Arcium 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Arcium 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 ARX 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 35% | 看跌 65%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)价格 < 下轨触及或突破下轨进入“便宜”区，波动放大。
RSI (14)超卖< 30跌得稍快，短线可能反弹。
MA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

ARX_USDT在4h周期运行于0.1187价位。价格位于中枢点0.1193下方。S1枢纽0.1177构成近端结构边界。R1阻力位0.1206界定上方区间上限。多空力量在0.1177至0.1206窄幅区间内博弈。当前结构呈现低位震荡特征。 MA与EMA均线组全线呈现买入排列状态。MACD指标维持死叉形态。RSI读数进入超卖区域。快慢线指标出现方向分层。短期动能向下发散。波动率处于压缩状态。买盘均线支撑与动量指标背离并存。市场缺乏单边突破驱动力。 下方0.1177为第一参考支撑。距离现价0.0010。S2点位0.1164为远端防守位。距离现价0.0023。上方0.1206为近端压力。距离现价0.0019。R2点位0.1222为次级阻力。距离现价0.0035。关键价位间距紧凑。价格波动受限明显。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Arcium 的价格预测

Arcium（ARX）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，ARX 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0,00%
Arcium (ARX) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Arcium 的价格可能实现 0,00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Arcium 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Arcium 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 ARX 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Arcium

准备好开始使用 Arcium 了吗？在 MEXC 购买 ARX 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Arcium 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Arcium (ARX) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Arcium 将立即存入您的钱包。
Arcium (ARX) 购买教程

Arcium 能做什么？

拥有 Arcium 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Arcium (ARX) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Arcium (ARX)

Arcium 是一个加密计算基础设施网络，它为区块链、人工智能、企业和政府等应用提供基于完全加密数据的无需信任、可扩展的 MPC 执行。

Arcium资源

要更深入地了解 Arcium，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Arcium网站
区块查询

类别 :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCoinList Launchpad

人们还问：关于Arcium的其他问题

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Arcium（ARX）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
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01-28 07:44:00行业动态
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探索有关 Arcium 的更多信息

ARXUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 ARX。在 MEXC 上探索 ARXUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Arcium (ARX) 市场

探索现货和合约市场，查看 Arcium 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
ARX/USDC
$0,1102
$0,1102$0,1102
-0,63%
496.53K (USDT)
ARX/USDT
$0,1102
$0,1102$0,1102
-0,80%
973.95K (USDT)

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$0,01645
$0,01645$0,01645

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up

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$0,2396
$0,2396$0,2396

+3,00%

DAPPOS

DAPPOS

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$0,28109$0,28109

+1,00%

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TOFU Story

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$0,0002546$0,0002546

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Tutorial

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$0,043877$0,043877

+10,83%

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$0,96353
$0,96353$0,96353

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ZKcandy

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$1,6483
$1,6483$1,6483

+8,76%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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