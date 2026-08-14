OG (OG) 今日技术分析 OG 分析页面提供由人工智能生成的关于 OG 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 OG 分析的信息。 注 册

OG (OG) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $2.49 -- -4.46% -4.64% -24.39%

OG 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 OG 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 11 中立 2 买入 13 移动平均线 : 买入 卖出 4 中立 0 买入 10 技术指标 : 卖出 卖出 7 中立 2 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 2.4896 2.4883 R2 2.4883 2.4875 R1 2.4876 2.487 PP 2.4863 2.4863 S1 2.4856 2.4855 S2 2.4843 2.485 S3 2.4836 2.4843

OG 市场信号 当前净挂单量 -2.16M $6.56 M $8.71 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.01M 3日主动买入 $0.07 M 3日主动卖出 $0.06 M 7日主动买卖差额 0.02M 7日主动买入 $0.19 M 7日主动卖出 $0.17 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 OG资金流向 净流入 OGUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.00 M 2.49 2026-08-13 -$0.10 M 2.50 2026-08-12 -$0.12 M 2.50 2026-08-11 -$0.06 M 2.54 2026-08-10 -$0.10 M 2.61 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 OG (OG) 市场 探索现货和合约市场，查看 OG 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 OG / USDT $2.49 $2.49 $2.49 -0.27% 23.25K (USDT) 去交易