Numbers Protocol (NUM) 今日技术分析
Numbers Protocol 分析页面提供由人工智能生成的关于 NUM 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Numbers Protocol 分析的信息。
Numbers Protocol (NUM) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.001995
|--
|-8.45%
|-9.53%
|-50.72%
Numbers Protocol资金流向
净流入NUMUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-11
|$0.00 M
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|2026-08-10
|$0.00 M
|0.00
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
$0.001995
$0.001995$0.001995
+1.57%
30.43M (USDT)
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