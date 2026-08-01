Nock 今日价格

Nock (NOCK) 今日实时价格为 $ 0.009446，过去 24 小时内变化了 1.57%。当前 NOCK 兑 USD 的汇率为 $ 0.009446 每 NOCK。

Nock 目前市值在 $ 20.74M 排名第 #261，流通供应量为 2.20B NOCK。过去 24 小时内，NOCK 的交易价格在 $ 0.009106（低点）和 $ 0.012661（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.13812813624668313，而历史最低价为 $ 0.00435500574444067。

短期表现方面，NOCK 在过去一小时内波动了 +0.28%，过去7 天内波动了 -10.72%。过去一天，总交易量达到 $ 132.56K。

Nock（NOCK）市场信息

排名 No.261 市值 $ 20.74M$ 20.74M $ 20.74M 成交量（24H） $ 132.56K$ 132.56K $ 132.56K 完全稀释市值 $ 40.57M$ 40.57M $ 40.57M 流通量 2.20B 2.20B 2.20B 最大供应量 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 总供应量 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 流通率 51.10% 所属公链 BASE

Nock 的当前市值为 $ 20.74M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 132.56K。NOCK 的流通量为 2.20B，总供应量是 4294967296，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.57M。