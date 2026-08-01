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Nock 当前实时价格为 0.009446 USD。NOCK 市值为 20,735,066.038272 USD。追踪Malaysia的 NOCK 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Nock 当前实时价格为 0.009446 USD。NOCK 市值为 20,735,066.038272 USD。追踪Malaysia的 NOCK 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Nock实时价格 (NOCK)

1 NOCK 兑换为 USD 的实时价格：

$0.009456
$0.009456$0.009456
+1.57%1D
USD
Nock (NOCK) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 04:59:13 (UTC+8)

Nock 今日价格

Nock (NOCK) 今日实时价格为 $ 0.009446，过去 24 小时内变化了 1.57%。当前 NOCK 兑 USD 的汇率为 $ 0.009446 每 NOCK。

Nock 目前市值在 $ 20.74M 排名第 #261，流通供应量为 2.20B NOCK。过去 24 小时内，NOCK 的交易价格在 $ 0.009106（低点）和 $ 0.012661（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.13812813624668313，而历史最低价为 $ 0.00435500574444067

短期表现方面，NOCK 在过去一小时内波动了 +0.28%，过去7 天内波动了 -10.72%。过去一天，总交易量达到 $ 132.56K

Nock（NOCK）市场信息

No.261

$ 20.74M
$ 20.74M$ 20.74M

$ 132.56K
$ 132.56K$ 132.56K

$ 40.57M
$ 40.57M$ 40.57M

2.20B
2.20B 2.20B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

51.10%

BASE

Nock 的当前市值为 $ 20.74M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 132.56K。NOCK 的流通量为 2.20B，总供应量是 4294967296，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.57M

Nock 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.009106
$ 0.009106$ 0.009106
24H最低价
$ 0.012661
$ 0.012661$ 0.012661
24H最高价

$ 0.009106
$ 0.009106$ 0.009106

$ 0.012661
$ 0.012661$ 0.012661

$ 0.13812813624668313
$ 0.13812813624668313$ 0.13812813624668313

$ 0.00435500574444067
$ 0.00435500574444067$ 0.00435500574444067

+0.28%

+1.57%

-10.72%

-10.72%

Nock（NOCK）价格历史 USD

跟踪 Nock 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00014616+1.57%
30天$ -0.013944-59.62%
60天$ -0.031304-76.82%
90天$ -0.008534-47.47%
Nock 今日价格变化

今天，NOCK 记录了 $ +0.00014616 (+1.57%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Nock 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.013944 (-59.62%)，显示了该代币在短期内的表现。

Nock 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，NOCK 的变化为 $ -0.031304 (-76.82%)，从而更广泛地了解其表现。

Nock 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.008534 (-47.47%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Nock（NOCK）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Nock 价格历史页面

Nock 分析

本分析利用人工智能模型评估 Nock 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Nock 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 NOCK 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 72% | 看跌 28%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点中枢 ≤ 现价 ≤ R1位于中枢‑R1 间刚离开中枢，偏中上位置。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

**市场结构** NOCK_USDT 4h 现价 0.02402 位于中枢 0.02396 上方 0.25%，处于枢纽体系中轴区域。MA 组与 EMA 组录得 7 买 0 卖，均线系统呈现完整多头排列。价格运行于上方阻力 R1(0.02506) 下方 4.33%，距离下方支撑 S1(0.02303) 空间 4.30%。 **动能状态** MACD 呈现死叉形态，快慢线出现背离信号。RSI 维持中性区间，动能未进入超买或超卖区域。均线系统多头排列与 MACD 死叉形成结构层级分化，短周期动能与中长周期趋势方向不一致。 **关键价位** 上方 R1 位于 0.02506（+4.33%）构成近端阻力，R2 位于 0.02599（+8.20%）为远端参考。下方 S1 位于 0.02303（-4.12%）为首道支撑，S2 位于 0.02193（-8.70%）为深度回撤参考位。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Nock 的价格？

NOCK代币的价格受多个关键因素的影响：

1. 市场情绪与整体加密货币市场趋势
2. 交易所的交易量与流动性
3. 代币在其生态系统中的实用价值与采用程度
4. 合作伙伴公告与开发进展
5. 供需关系动态
6. 影响DeFi/加密货币领域的监管消息
7. 社区参与度与社交媒体热度
8. 技术分析走势与大户动向

为什么人们想知道 Nock 今天的价格？

人们希望了解今日的NOCK股价，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、把握买卖时机、进行投资组合管理、追踪投资表现以及评估市场趋势。实时价格数据有助于投资者最大化收益、最小化损失。

Nock 的价格预测

Nock（NOCK）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，NOCK 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Nock (NOCK) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Nock 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Nock 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Nock 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 NOCK 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Nock

准备好开始使用 Nock 了吗？在 MEXC 购买 NOCK 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Nock 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Nock (NOCK) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Nock 将立即存入您的钱包。
Nock (NOCK) 购买教程

Nock 能做什么？

拥有 Nock 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Nock (NOCK) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Nock (NOCK)

代币名称源自 Nockchain，项目定位为首个采用 ZK-PoW 的 Layer 1，叙事聚焦可验证计算与随网络增长动态调整难度，近期通过桥接至 Base 并在 Aerodrome 提供流动性获得关注。

Nock资源

要更深入地了解 Nock，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Nock网站
区块查询

类别 :

Base EcosystemBase NativeInfrastructure

人们还问：关于Nock的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 04:59:13 (UTC+8)

Nock（NOCK）重要行业更新

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探索有关 Nock 的更多信息

NOCKUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 NOCK。在 MEXC 上探索 NOCKUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Nock (NOCK) 市场

探索现货和合约市场，查看 Nock 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
NOCK/USDT
$0.009445
$0.009445$0.009445
+1.57%
12.99M (USDT)

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AI Router Protocol

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$0.00846$0.00846

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Thinking Cat

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$0.01882$0.01882

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$0.2889$0.2889

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DAPPOS

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$0.28276$0.28276

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TOFU Story

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$0.0003199$0.0003199

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$1.8579$1.8579

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$0.0000817$0.0000817

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$0.02343$0.02343

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$0.0072183
$0.0072183$0.0072183

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NOCK
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USD

1 NOCK = 0.009446 USD