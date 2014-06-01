NEO (NEO) 今日技术分析 NEO 分析页面提供由人工智能生成的关于 NEO 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 NEO 分析的信息。 注 册

NEO (NEO) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $1.682 -- -9.43% -15.27% -43.68%

NEO 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 NEO 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 14 中立 8 买入 4 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 11 中立 1 买入 2 技术指标 : 中立 卖出 3 中立 7 买入 2 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 1.6793 1.6786 R2 1.6786 1.6782 R1 1.6783 1.678 PP 1.6776 1.6776 S1 1.6773 1.6772 S2 1.6766 1.677 S3 1.6763 1.6766

NEO 市场信号 当前净挂单量 -0.07M $5.91 M $5.98 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.09M 3日主动买入 $0.27 M 3日主动卖出 $0.18 M 7日主动买卖差额 0.09M 7日主动买入 $0.69 M 7日主动卖出 $0.59 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 NEO资金流向 净流入 NEOUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.01 M 1.68 2026-08-13 -$0.04 M 1.68 2026-08-12 $0.03 M 1.73 2026-08-11 $0.02 M 1.73 2026-08-10 -$0.02 M 1.82 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。