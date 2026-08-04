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Moonriver (MOVR) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.8531 -- -28.26% -35.81% -63.81%

Moonriver 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Moonriver 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 18 中立 3 买入 5 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 14 中立 0 买入 0 技术指标 : 中立 卖出 4 中立 3 买入 5 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.8503 0.8496 R2 0.8496 0.8492 R1 0.8493 0.849 PP 0.8486 0.8486 S1 0.8483 0.8482 S2 0.8476 0.848 S3 0.8473 0.8476

Moonriver 市场信号 当前净挂单量 -0.48M $8.81 M $9.30 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.04M 3日主动买入 $0.90 M 3日主动卖出 $0.85 M 7日主动买卖差额 0.06M 7日主动买入 $1.39 M 7日主动卖出 $1.33 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Moonriver资金流向 净流入 MOVRUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.02 M 0.85 2026-08-13 -$0.08 M 0.82 2026-08-12 -$0.31 M 0.89 2026-08-11 -$0.27 M 0.97 2026-08-10 -$0.01 M 1.16 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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