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cat in a dogs world (MEW) 今日技术分析

cat in a dogs world (MEW) 今日技术分析

cat in a dogs world 分析页面提供由人工智能生成的关于 MEW 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 cat in a dogs world 分析的信息。

cat in a dogs world (MEW) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$0.000326---0.49%-10.44%-43.98%
了解更多关于 cat in a dogs world 价格

Cat in a dogs world 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Cat in a dogs world 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

强烈卖出卖出中立买入强烈买入
中立
卖出 4
中立 16
买入 6
移动平均线:中立卖出 2中立 8买入 4
技术指标:中立卖出 2中立 8买入 2
名称
经典
斐波那契
R3
0.0003256
0.0003255
R2
0.0003255
0.0003255
R1
0.0003255
0.0003255
PP
0.0003254
0.0003254
S1
0.0003254
0.0003254
S2
0.0003253
0.0003254
S3
0.0003253
0.0003253

Cat in a dogs world 市场信号

当前净挂单量
0.05M
$3.82 M
$3.77 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
0.00M
3日主动买入
$0.03 M
3日主动卖出
$0.03 M
7日主动买卖差额
-0.01M
7日主动买入
$0.13 M
7日主动卖出
$0.14 M

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

Cat in a dogs world资金流向

净流入MEWUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13-$0.02 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00
2026-08-10$0.01 M0.00

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
MEW/USDT
$0.0003261
$0.0003261$0.0003261
-0.51%
184.41M (USDT)

免责声明

本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

MEW 兑 USD 计算器

数量

MEW
MEW
USD
USD

1 MEW = 0.000326 USD

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