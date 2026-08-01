Limitless 今日价格

Limitless (LMTS) 今日实时价格为 $ 0.06215，过去 24 小时内变化了 0.25%。当前 LMTS 兑 USD 的汇率为 $ 0.06215 每 LMTS。

Limitless 目前市值在 $ 8.18M 排名第 #918，流通供应量为 131.60M LMTS。过去 24 小时内，LMTS 的交易价格在 $ 0.06186（低点）和 $ 0.06298（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.71751468963206122，而历史最低价为 $ 0.04780943450574103。

短期表现方面，LMTS 在过去一小时内波动了 +0.33%，过去7 天内波动了 -3.48%。过去一天，总交易量达到 $ 54.18K。

Limitless（LMTS）市场信息

排名 No.918 市值 $ 8.18M$ 8.18M $ 8.18M 成交量（24H） $ 54.18K$ 54.18K $ 54.18K 完全稀释市值 $ 62.15M$ 62.15M $ 62.15M 流通量 131.60M 131.60M 131.60M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 13.15% 所属公链 BASE

Limitless 的当前市值为 $ 8.18M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.18K。LMTS 的流通量为 131.60M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 62.15M。