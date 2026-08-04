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JITO (JTO) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.5537 -- +16.78% -15.20% +22.69%

JITO 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 JITO 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 15 中立 6 买入 5 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 11 中立 3 买入 0 技术指标 : 中立 卖出 4 中立 3 买入 5 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.5538 0.5536 R2 0.5536 0.5533 R1 0.5531 0.5532 PP 0.5529 0.5529 S1 0.5524 0.5526 S2 0.5522 0.5525 S3 0.5517 0.5522

JITO 市场信号 当前净挂单量 -0.20M $6.31 M $6.51 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.06M 3日主动买入 $2.09 M 3日主动卖出 $2.15 M 7日主动买卖差额 -0.17M 7日主动买入 $5.44 M 7日主动卖出 $5.61 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 JITO资金流向 净流入 JTOUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.02 M 0.56 2026-08-13 -$0.97 M 0.55 2026-08-12 $0.04 M 0.57 2026-08-11 -$0.08 M 0.54 2026-08-10 -$0.03 M 0.55 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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