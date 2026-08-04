Injective (INJ) 今日技术分析
Injective 分析页面提供由人工智能生成的关于 INJ 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Injective 分析的信息。
Injective (INJ) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$4.623
|--
|+0.23%
|-7.90%
|-6.12%
Injective 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Injective 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
中立
卖出 12
中立 4
买入 10
|移动平均线:
|中立
|卖出 8
|中立 0
|买入 6
|技术指标:
|中立
|卖出 4
|中立 4
|买入 4
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
4.6196
4.6193
R2
4.6193
4.6189
R1
4.6186
4.6187
PP
4.6183
4.6183
S1
4.6176
4.6179
S2
4.6173
4.6177
S3
4.6166
4.6173
Injective 市场信号
当前净挂单量
-0.63M
$8.06 M
$8.68 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-0.63M
3日主动买入
$10.07 M
3日主动卖出
$10.70 M
7日主动买卖差额
-0.79M
7日主动买入
$24.59 M
7日主动卖出
$25.38 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
Injective资金流向
净流入INJUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|-$0.21 M
|4.63
|2026-08-13
|-$1.03 M
|4.63
|2026-08-12
|-$0.70 M
|4.57
|2026-08-11
|-$0.66 M
|4.50
|2026-08-10
|-$0.17 M
|4.46
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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