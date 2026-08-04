Injective (INJ) 今日技术分析 Injective 分析页面提供由人工智能生成的关于 INJ 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Injective 分析的信息。 注 册

Injective (INJ) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $4.623 -- +0.23% -7.90% -6.12%

Injective 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Injective 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 12 中立 4 买入 10 移动平均线 : 中立 卖出 8 中立 0 买入 6 技术指标 : 中立 卖出 4 中立 4 买入 4 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 4.6196 4.6193 R2 4.6193 4.6189 R1 4.6186 4.6187 PP 4.6183 4.6183 S1 4.6176 4.6179 S2 4.6173 4.6177 S3 4.6166 4.6173

Injective 市场信号 当前净挂单量 -0.63M $8.06 M $8.68 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.63M 3日主动买入 $10.07 M 3日主动卖出 $10.70 M 7日主动买卖差额 -0.79M 7日主动买入 $24.59 M 7日主动卖出 $25.38 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Injective资金流向 净流入 INJUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.21 M 4.63 2026-08-13 -$1.03 M 4.63 2026-08-12 -$0.70 M 4.57 2026-08-11 -$0.66 M 4.50 2026-08-10 -$0.17 M 4.46 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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