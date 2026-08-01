Hyperliquid (HYPE) 今日技术分析 Hyperliquid 分析页面提供由人工智能生成的关于 HYPE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Hyperliquid 分析的信息。 注 册

Hyperliquid (HYPE) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $57.61 -- +2.49% -11.69% +29.17%

Hyperliquid 的 AI 每日分析 HYPE 今日分析 HYPE 昨日分析 Hyperliquid 今日分析 2026-08-14 巨额销毁 ：Hyperliquid 销毁价值约 26.3 亿美元的 HYPE 代币，占总供应量 4.76%，大幅减少流通供应，利好 HYPE 上涨。

：Hyperliquid 销毁价值约 26.3 亿美元的 HYPE 代币，占总供应量 4.76%，大幅减少流通供应，利好 HYPE 上涨。 机构增持 ：Bitwise 昨日为 ETF 客户购买 152 万美元 HYPE，且美国现货 ETF 单日净流入 274.22 万美元，机构资金持续买入，支撑 HYPE 上涨。

：Bitwise 昨日为 ETF 客户购买 152 万美元 HYPE，且美国现货 ETF 单日净流入 274.22 万美元，机构资金持续买入，支撑 HYPE 上涨。 资金费率：当前合约资金费率为 0.0046%，维持正费率，显示多头需求占优，资金费率利好 HYPE 上涨。 巨额销毁 ：Hyperliquid 销毁价值约 26.3 亿美元的 HYPE 代币，占总供应量 4.76%，大幅减少流通供应，利好 HYPE 上涨。

：Hyperliquid 销毁价值约 26.3 亿美元的 HYPE 代币，占总供应量 4.76%，大幅减少流通供应，利好 HYPE 上涨。 机构增持 ：Bitwise 昨日为 ETF 客户购买 152 万美元 HYPE，且美国现货 ETF 单日净流入 274.22 万美元，机构资金持续买入，支撑 HYPE 上涨。

：Bitwise 昨日为 ETF 客户购买 152 万美元 HYPE，且美国现货 ETF 单日净流入 274.22 万美元，机构资金持续买入，支撑 HYPE 上涨。 资金费率：当前合约资金费率为 0.0046%，维持正费率，显示多头需求占优，资金费率利好 HYPE 上涨。 Hyperliquid 昨日分析 2026-08-13 机构持续买入 ：Bitwise 昨晚为 ETF 客户购买了约 152 万美元 HYPE，美国现货 ETF 单日净流入 274.22 万美元，显示机构资金持续入场，对 HYPE 币价形成显著支撑。

：Bitwise 昨晚为 ETF 客户购买了约 152 万美元 HYPE，美国现货 ETF 单日净流入 274.22 万美元，显示机构资金持续入场，对 HYPE 币价形成显著支撑。 代币大量销毁 ：Hyperliquid 销毁占总供应量 4.76% 的 HYPE 代币（价值约 26.3 亿美元），供应大幅收缩，叠加强劲的手续费收入，对 HYPE 币价产生强烈的通缩利好。

：Hyperliquid 销毁占总供应量 4.76% 的 HYPE 代币（价值约 26.3 亿美元），供应大幅收缩，叠加强劲的手续费收入，对 HYPE 币价产生强烈的通缩利好。 合约情绪偏多：过去几小时合约多空持仓比维持在 2.0 左右，且主动买入量在多个时段超过卖出量，市场做多情绪浓厚，短期内推动币价上行。 机构持续买入 ：Bitwise 昨晚为 ETF 客户购买了约 152 万美元 HYPE，美国现货 ETF 单日净流入 274.22 万美元，显示机构资金持续入场，对 HYPE 币价形成显著支撑。

：Bitwise 昨晚为 ETF 客户购买了约 152 万美元 HYPE，美国现货 ETF 单日净流入 274.22 万美元，显示机构资金持续入场，对 HYPE 币价形成显著支撑。 代币大量销毁 ：Hyperliquid 销毁占总供应量 4.76% 的 HYPE 代币（价值约 26.3 亿美元），供应大幅收缩，叠加强劲的手续费收入，对 HYPE 币价产生强烈的通缩利好。

：Hyperliquid 销毁占总供应量 4.76% 的 HYPE 代币（价值约 26.3 亿美元），供应大幅收缩，叠加强劲的手续费收入，对 HYPE 币价产生强烈的通缩利好。 合约情绪偏多：过去几小时合约多空持仓比维持在 2.0 左右，且主动买入量在多个时段超过卖出量，市场做多情绪浓厚，短期内推动币价上行。

Hyperliquid 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Hyperliquid 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 14 中立 2 买入 10 移动平均线 : 卖出 卖出 10 中立 0 买入 4 技术指标 : 买入 卖出 4 中立 2 买入 6 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 57.6293 57.6226 R2 57.6226 57.615 R1 57.6093 57.6103 PP 57.6026 57.6026 S1 57.5893 57.595 S2 57.5826 57.5903 S3 57.5693 57.5826

Hyperliquid 市场信号 当前净挂单量 -23.92M $143.22 M $167.15 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -13.02M 3日主动买入 $257.84 M 3日主动卖出 $270.86 M 7日主动买卖差额 -7.18M 7日主动买入 $641.09 M 7日主动卖出 $648.27 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Hyperliquid资金流向 净流入 HYPEUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$2.22 M 57.45 2026-08-13 -$0.53 M 57.86 2026-08-12 -$0.98 M 56.57 2026-08-11 -$0.53 M 53.96 2026-08-10 $0.13 M 54.35 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。