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Hyperliquid (HYPE) 今日技术分析

Hyperliquid (HYPE) 今日技术分析

Hyperliquid 分析页面提供由人工智能生成的关于 HYPE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Hyperliquid 分析的信息。

Hyperliquid (HYPE) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$57.61--+2.49%-11.69%+29.17%
了解更多关于 Hyperliquid 价格

Hyperliquid 的 AI 每日分析

Hyperliquid 今日分析 2026-08-14

  • 巨额销毁：Hyperliquid 销毁价值约 26.3 亿美元的 HYPE 代币，占总供应量 4.76%，大幅减少流通供应，利好 HYPE 上涨。
  • 机构增持：Bitwise 昨日为 ETF 客户购买 152 万美元 HYPE，且美国现货 ETF 单日净流入 274.22 万美元，机构资金持续买入，支撑 HYPE 上涨。
  • 资金费率：当前合约资金费率为 0.0046%，维持正费率，显示多头需求占优，资金费率利好 HYPE 上涨。

Hyperliquid 昨日分析 2026-08-13

  • 机构持续买入：Bitwise 昨晚为 ETF 客户购买了约 152 万美元 HYPE，美国现货 ETF 单日净流入 274.22 万美元，显示机构资金持续入场，对 HYPE 币价形成显著支撑。
  • 代币大量销毁：Hyperliquid 销毁占总供应量 4.76% 的 HYPE 代币（价值约 26.3 亿美元），供应大幅收缩，叠加强劲的手续费收入，对 HYPE 币价产生强烈的通缩利好。
  • 合约情绪偏多：过去几小时合约多空持仓比维持在 2.0 左右，且主动买入量在多个时段超过卖出量，市场做多情绪浓厚，短期内推动币价上行。

Hyperliquid 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Hyperliquid 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

强烈卖出卖出中立买入强烈买入
中立
卖出 14
中立 2
买入 10
移动平均线:卖出卖出 10中立 0买入 4
技术指标:买入卖出 4中立 2买入 6
名称
经典
斐波那契
R3
57.6293
57.6226
R2
57.6226
57.615
R1
57.6093
57.6103
PP
57.6026
57.6026
S1
57.5893
57.595
S2
57.5826
57.5903
S3
57.5693
57.5826

Hyperliquid 市场信号

当前净挂单量
-23.92M
$143.22 M
$167.15 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-13.02M
3日主动买入
$257.84 M
3日主动卖出
$270.86 M
7日主动买卖差额
-7.18M
7日主动买入
$641.09 M
7日主动卖出
$648.27 M

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

Hyperliquid资金流向

净流入HYPEUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-14-$2.22 M57.45
2026-08-13-$0.53 M57.86
2026-08-12-$0.98 M56.57
2026-08-11-$0.53 M53.96
2026-08-10$0.13 M54.35

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
HYPE/USDT
$57.61
$57.61$57.61
-0.55%
13.73K (USDT)
HYPE/USDC
$57.58
$57.58$57.58
-0.51%
1.06K (USDT)
HYPE/USD1
$57.65
$57.65$57.65
-0.38%
969.94 (USDT)

免责声明

本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

HYPE 兑 USD 计算器

数量

HYPE
HYPE
USD
USD

1 HYPE = 57.61 USD

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