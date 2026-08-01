Hyperliquid (HYPE) 今日技术分析
Hyperliquid 分析页面提供由人工智能生成的关于 HYPE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Hyperliquid 分析的信息。
Hyperliquid (HYPE) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$57.61
|--
|+2.49%
|-11.69%
|+29.17%
Hyperliquid 的 AI 每日分析
Hyperliquid 今日分析 2026-08-14
- 巨额销毁：Hyperliquid 销毁价值约 26.3 亿美元的 HYPE 代币，占总供应量 4.76%，大幅减少流通供应，利好 HYPE 上涨。
- 机构增持：Bitwise 昨日为 ETF 客户购买 152 万美元 HYPE，且美国现货 ETF 单日净流入 274.22 万美元，机构资金持续买入，支撑 HYPE 上涨。
- 资金费率：当前合约资金费率为 0.0046%，维持正费率，显示多头需求占优，资金费率利好 HYPE 上涨。
Hyperliquid 昨日分析 2026-08-13
- 机构持续买入：Bitwise 昨晚为 ETF 客户购买了约 152 万美元 HYPE，美国现货 ETF 单日净流入 274.22 万美元，显示机构资金持续入场，对 HYPE 币价形成显著支撑。
- 代币大量销毁：Hyperliquid 销毁占总供应量 4.76% 的 HYPE 代币（价值约 26.3 亿美元），供应大幅收缩，叠加强劲的手续费收入，对 HYPE 币价产生强烈的通缩利好。
- 合约情绪偏多：过去几小时合约多空持仓比维持在 2.0 左右，且主动买入量在多个时段超过卖出量，市场做多情绪浓厚，短期内推动币价上行。
Hyperliquid 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Hyperliquid 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
中立
卖出 14
中立 2
买入 10
|移动平均线:
|卖出
|卖出 10
|中立 0
|买入 4
|技术指标:
|买入
|卖出 4
|中立 2
|买入 6
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
57.6293
57.6226
R2
57.6226
57.615
R1
57.6093
57.6103
PP
57.6026
57.6026
S1
57.5893
57.595
S2
57.5826
57.5903
S3
57.5693
57.5826
Hyperliquid 市场信号
当前净挂单量
-23.92M
$143.22 M
$167.15 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-13.02M
3日主动买入
$257.84 M
3日主动卖出
$270.86 M
7日主动买卖差额
-7.18M
7日主动买入
$641.09 M
7日主动卖出
$648.27 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
Hyperliquid资金流向
净流入HYPEUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|-$2.22 M
|57.45
|2026-08-13
|-$0.53 M
|57.86
|2026-08-12
|-$0.98 M
|56.57
|2026-08-11
|-$0.53 M
|53.96
|2026-08-10
|$0.13 M
|54.35
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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