Hedera (HBAR) 今日技术分析 Hedera 分析页面提供由人工智能生成的关于 HBAR 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Hedera 分析的信息。 注 册

Hedera (HBAR) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.06589 -- -3.65% -1.12% -29.04%

Hedera 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Hedera 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 15 中立 3 买入 8 移动平均线 : 卖出 卖出 9 中立 1 买入 4 技术指标 : 中立 卖出 6 中立 2 买入 4 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.06587 0.06587 R2 0.06587 0.06586 R1 0.06586 0.06586 PP 0.06586 0.06586 S1 0.06585 0.06585 S2 0.06585 0.06585 S3 0.06584 0.06585

Hedera 市场信号 当前净挂单量 -0.11M $13.58 M $13.69 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.46M 3日主动买入 $5.43 M 3日主动卖出 $4.97 M 7日主动买卖差额 0.95M 7日主动买入 $19.65 M 7日主动卖出 $18.70 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Hedera资金流向 净流入 HBARUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.04 M 0.07 2026-08-13 -$0.17 M 0.07 2026-08-12 $0.13 M 0.07 2026-08-11 -$0.33 M 0.07 2026-08-10 -$0.52 M 0.07 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Hedera (HBAR) 市场 探索现货和合约市场，查看 Hedera 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 HBAR / USDT $0.06589 $0.06589 $0.06589 -0.88% 1.81M (USDT) 去交易 HBAR / USDC $0.06584 $0.06584 $0.06584 -0.86% 866.26K (USDT) 去交易