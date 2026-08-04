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GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $1.329 -- -3.56% -17.92% -33.15%

GRAM(prev.Toncoin) 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 GRAM(prev.Toncoin) 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 18 中立 1 买入 7 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 14 中立 0 买入 0 技术指标 : 买入 卖出 4 中立 1 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 1.3293 1.3286 R2 1.3286 1.3282 R1 1.3283 1.328 PP 1.3276 1.3276 S1 1.3273 1.3272 S2 1.3266 1.327 S3 1.3263 1.3266

GRAM(prev.Toncoin) 市场信号 当前净挂单量 -0.69M $8.44 M $9.14 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.15M 3日主动买入 $1.14 M 3日主动卖出 $0.99 M 7日主动买卖差额 0.18M 7日主动买入 $2.42 M 7日主动卖出 $2.24 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 GRAM(prev.Toncoin)资金流向 净流入 GRAMUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.12 M 1.33 2026-08-13 $0.15 M 1.34 2026-08-12 $0.31 M 1.35 2026-08-11 -$0.14 M 1.32 2026-08-10 -$0.04 M 1.33 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。